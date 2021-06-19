الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالسويس

السبت، 19 يونيو 2021 - 20:22

كتب : إبراهيم رمضان

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ينتظم نادي الزمالك في معسكر مغلق بمدينة السويس بداية من يوم الإثنين المقبل.

ويتوجه الفريق إلى السويس ظهر الإثنين المقبل، للانتظام في معسكر مغلق هناك، استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الختامي للمباراة يوم الإثنين المقبل على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة استعدادا لمواجهة المقاصة.

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ويلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السويس.

كان الزمالك قد فاز على أسوان في الجولة الـ26 من الدوري المصري بثلاثية.

كأس مصر الزمالك
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