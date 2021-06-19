كانت المباراة كالحرب حقا بدون سلاح. قتال على الكرة في كل مكان، لكن عملاء مزدوجون صنعوا الفارق، ومنحوا ألمانيا الأفضلية.

فازت ألمانيا على البرتغال بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب (أليانز آرينا) في ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

ألمانيا سجلت هدفين بأقدام مدافعي البرتغال بالخطأ في مرماهم، بجانب ثغرة نيلسون سيميدو على الرواق الأيمن، والتي جعلت من روبن جوسينس رجلا للمباراة.

الفوز رسخ أيضا عقدة ألمانيا للبرتغال، والتي لم تفز على ألمانيا منذ يورو 2000 بهاتريك سيرخيو كونسيساو، ليسقط حامل لقب البطولة هذه المرة.

سجل كاي هافيرتز وروبن جوسينس لـ ألمانيا، بجانب هدفين لـ روبن دياش ورافاييل جويريرو بالخطأ في مرمى باتريشيو، فيما سجل كريستيانو رونالدو، وديوجو جوتا للبرتغال.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف فرنسا، فيما تجمد رصيد البرتغال عند ثلاث نقاط أيضا في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشر لصالح ألمانيا.

التشكيل

فيرناندو سانتوس بدأ بـ كريستيانو رونالدو كمهاجم صريح، فيما لعب بـ 4 تحت المهاجم، ومحور ارتكاز دفاعي هو دانيلو بيريرا.

في المقابل بدأ يواكيم لوف بـ سيرجي جنابري في الهجوم، ومن تحته توماس مولر، وكاي هافيرتز.

وصف المباراة

لا مجال لجس النبض بين الكبار. الهدف الأول جاء بالدقيقة الخامسة عن طريق روبن جوسينس. قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف.

وكان رد البرتغال قويا في الدقيقة الـ15 بهدف أول. طولية إلى ديوجو جوتا الذي انفرد ومرر الكرة إلى رونالدو الذي سجل في المرمى الخالي.

هدف هو الـ12 لـ كريستيانو رونالدو في تاريخ اليورو، والثالث له هذه النسخة كهداف للبطولة بجانب باتريك تشيك.

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رغم الضغط الألماني 🇩🇪 الرهيب، 3 لمسات فقط كانت كافية لكي تسجل البرتغال هدف التقدم 😲



🌬️🏃 شاهد الانطلاقة الصاروخية للدون كريستيانو رونالدو#يورو2020 | #البرتغال_المانيا pic.twitter.com/uIQFwvQCe0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021

وكادت البرتغال تسجل الثاني في الدقيقة الـ22 بعد عرضية، قابلها روبن دياش برأسية بجانب القائم.

نيران صديقة

ألمانيا هنا عادت في اللقاء، واستطاعت قلب النتيجة بهدفين عكسين.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ35. عرضية قابلها روبن جوسينس بتصويبة مباشرة، وسجلها روبن دياش بالخطأ في مرماه.

وأضافت ألمانيا الثاني في الدقيقة الـ38. عرضية من كيميتش، وسجلها رافاييل جويريرو بالخطأ في مرماه أيضا.

ألمانيا واصلت الضغط وجوسينس واصل التألق، إذ كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ44 من تصويبة عرضية قوية، لكن روي باتريشيو تصدى لها ببراعة.

وواصل باتريشيو التألق في الدقيقة الـ46 بعد تصويبة من سيرجي جنابري، لكنه تصدى لها ليحافظ على فارق الهدف، وينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

لا مجال للعودة

فيرناندو سانتوس بدأ الشوط الثاني بتبديل أول ودخول ريناتو سانشيز بدلا من بيرناردو سيلفا.

البرتغال حاولت العودة، لكن ألمانيا كانت أسبق بالهدف الثالث في الدقيقة الـ51. عرضية جديدة من جوسينس، يتابعها كاي هافيرتز في المرمى.

سانتوس تدخل مجددا في الدقيقة الـ58 بدخول رافا سيلفا بدلا من ويليام كارفاليو لمزيد من الهجوم.

ومرة أخرى لا تمنح ألمانيا فرصة للبرتغال للتفكير في العودة، فأضافت الرابع في الدقيقة الـ60. عرضية من جوشوا كيميتش، قابلها جوسينس برأسية في المرمى مكللا مجهوده العظيم في اللقاء.

روبن جوسينس سجل هدفا وصنع آخر، وتسبب في هدف ثالث من عرضية سجلوها بالخطأ في مرماهم، بجانب تسجيله لهدف أُلغي بداع التسلل في بداية اللقاء على جنابري.

يواكيم لوف أجرى هنا تبديلان في الدقيقة الـ63 بدخول مارسيل هالستنبرج وإيمري تشان بدلا من ماتس هومليز، وروبن جوسينس.

وردت فيرناندو سانتوس بدخول جواو موتينيو بدلا من فيرناندو سانتوس في نفس الدقيقة.

تبديلات البرتغال أتت ثمارها سريعا بهدف ثاني في الدقيقة الـ66. كرة ثابتة يقابلها رونالدو بلمسة عرضية ويكملها جوتا في المرمى.

الهدف هو الأول لـ جوتا في اليورو، لكنه جعل كريستيانو رونالدو أكثر من صنع أهداف في تاريخ اليورو بـ 6 صناعات، بالشراكة مع كارل بوبوروسكي.

لوف تدخل مجددا في الدقيقة الـ73 بدخول ليون جوريتزكا، ونيكلاس سوليه بدلا من إلكاي جوندوجان، وكاي هافيرتز.

البرتغال حاولت باستماتة للعودة، وكاد ريناتو سانشيز يشعل اللقاء في الدقيقة الـ79 بعد تصويبة صاروخية في القائم الأيمن لـ مانيول نوير.

وردت ألمانيا في الدقيقة الـ83 بتصويبة قوية جدا أيضا من جوريتزكا في العارضة العلوية.

أندريه سيلفا كان آخر أوراق البرتغال في الدقيقة الـ83 بدلا من ديوجو جوتا، فيما ردت ألمانيا بدخول ليروي سانيه بدلا من سيرجي جنابري في الدقيقة الـ87، لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف فرنسا، فيما تجمد رصيد البرتغال عند ثلاث نقاط أيضا في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشر لصالح ألمانيا.

البرتغال ستواجه فرنسا بالجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، فيما ستلعب ألمانيا مع المجر في نفس اليوم.