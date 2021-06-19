تشكيل يورو 2020 – تغيير وحيد في صفوف إسبانيا.. وليفاندوفسكي يقود بولندا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيله لمواجهة بولندا في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسيستمر ألفارو موراتا في قيادة خط هجوم منتخب إسبانيا.

ودفع إنريكي بـ جيرارد مورينيو بدلا من فيران توريس ليكون التغيير الوحيد في تشكيل المنتخب عن مباراة السويد.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: ماركوس يورنتي – باو توريس – إيمريك لابورت – خوردي ألبا.

الوسط: رودري – بيدري – كوكي.

الهجوم: موراتا – مورينيو – داني أولمو.

أما باولو سوزا المدير الفني لمنتخب بولندا فيعتمد على روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم مع إجراء 3 تغييرات عن تشكيل مباراة سلوفاكيا.

وجاء تشكيل بولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

الدفاع: بارتوش بيريزينسكي – كاميل جليك – يان بيندريك.

الوسط: كاميل يوزفياك – جاكوب مودر – ماتيوس كليخ – بيوتر زيلنيسكي – تيمو بوتشيك.

الهجوم: كارول سويدرسكي – روبرت ليفاندوفسكي.

وتتصدر سلوفاكيا المجموعة السادسة بشكل مؤقت رصيد 4 نقاط بعد انتصارها على بولندا وتعادلها مع السويد، بينما تأتي السويد في المركز الثاني بنقطتين، وإسبانيا ثالثة بنقطة وبولندا في المركز الرابع دون أي نقاط.