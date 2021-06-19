"قلب الأسد إلى كتالونيا".. برشلونة يعلن تعاقده مع ديباي

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ليون.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

وأشار النادي في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قد وافق على الانضمام لبرشلونة لمدة موسمين حتي نهاية موسم 2022/2023 في صفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده مع ليون.

وشارك ديباي مع ليون الموسم المنقضي في 40 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وصناعة 12 أخرين.

وحمل الفيديو الترويجي للإعلان عن الصفقة والذي نشره حساب برشلونة عبر "تويتر" عبارة "قلب الأسد".

✒️ Heart of a Lion 👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

ويعد ديباي هو رابع صفقات برشلونة في موسم الانتقالات الحالي بعد التعاقد مع سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا من مانشستر سيتي في صفقات انتقال حر أيضا وعودة إيمرسون من ريال بيتيس.

وبدأ ديباي ممارسة كرة القدم مع ناشئين فريق أيندهوفين وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

واستمر ديباي لمدة 3 مواسم مع الفريق الأول حتى انتقل لمانشستر يونايتد عام 2015.

لكنه رحل بعد عام ونصف فقط وانتقل لليون في يناير 2017.

وشارك في 178 مباراة مع ليون وسجل 76 هدفا بشكل عام.

ويشارك ديباي حاليا مع منتخب هولندا في يورو 2020، وقاد الفريق للفوز في أول جولتين من دور المجموعات وسجل في المباراة الأخيرة أمام منتخب النمسا من ركلة جزاء.

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة الثالثة بعد تحقيق العلامة الكاملة وحصوله 6 نقاط من مباراتين.