"قلب الأسد إلى كتالونيا".. برشلونة يعلن تعاقده مع ديباي

السبت، 19 يونيو 2021 - 19:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

ممفيس ديباي - هولندا والنمسا - يورو 2020

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ليون.

ممفيس ديباي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار النادي في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قد وافق على الانضمام لبرشلونة لمدة موسمين حتي نهاية موسم 2022/2023 في صفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده مع ليون.

وشارك ديباي مع ليون الموسم المنقضي في 40 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وصناعة 12 أخرين.

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وحمل الفيديو الترويجي للإعلان عن الصفقة والذي نشره حساب برشلونة عبر "تويتر" عبارة "قلب الأسد".

ويعد ديباي هو رابع صفقات برشلونة في موسم الانتقالات الحالي بعد التعاقد مع سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا من مانشستر سيتي في صفقات انتقال حر أيضا وعودة إيمرسون من ريال بيتيس.

وبدأ ديباي ممارسة كرة القدم مع ناشئين فريق أيندهوفين وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

واستمر ديباي لمدة 3 مواسم مع الفريق الأول حتى انتقل لمانشستر يونايتد عام 2015.

لكنه رحل بعد عام ونصف فقط وانتقل لليون في يناير 2017.

وشارك في 178 مباراة مع ليون وسجل 76 هدفا بشكل عام.

ويشارك ديباي حاليا مع منتخب هولندا في يورو 2020، وقاد الفريق للفوز في أول جولتين من دور المجموعات وسجل في المباراة الأخيرة أمام منتخب النمسا من ركلة جزاء.

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة الثالثة بعد تحقيق العلامة الكاملة وحصوله 6 نقاط من مباراتين.

ممفيس ديباي برشلونة
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