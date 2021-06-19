لوريس: راضون بالنقطة.. والهدف صعب علينا المأمورية

كشف هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا عن رضا فريقه عن التعادل رغم سعيهم لتحقيق الفوز.

وتعادل منتخب فرنسا مع المجر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في المجر بثاني جولات دور مجموعات يورو 2020.

وقال لوريس في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "أعتقد أن الهدف الذي تقبلناه في الشوط الأول صعب علينا المأمورية وأضعف من قوتنا، ولكننا تحلينا بالطاقة اللازمة".

وتابع "عامل الجمهور أثر علينا سلبا وإيجابا، ولكن بحثنا جاهدين على النقطة واحدة وحصلنا على هذه النقطة، إنها خيبة أمل كنا نسعى وراء النقاط لثلاثة ولكن سنحاول جاهدين في المباراة القادمة".

وأوضح "نحلل المباريات بطريقة جيدة، في الشوط الأول كان بإمكاننا تحقيق الأسبقية ولم يحدث ذلك، ولكن بعد تقبلنا للهدف زادت ثقتهم".

وأضاف "كانت هناك فترة ضياع لمدة خمسة أو ستة دقائق في نهاية الشوط الأول ونجحوا في تسجيل الهدف".

وأتم "ليس ليدنا ما نخشاه ونرضى بتلك النقطة ولا نريد أن نقول بأنها خيبة أمل".

التعادل رفع رصيد فرنسا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السادسة قبل مباراة ألمانيا والبرتغال.

ويلتقي منتخب فرنسا مع البرتغال في المباراة القادمة يوم الأربعاء 23 يونيو على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

بينما يلتقي منتخب المجر مع ألمانيا في المباراة المقبلة في نفس التوقيت على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.