جريزمان: وجود الجماهير صعب المباراة علينا

السبت، 19 يونيو 2021 - 18:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

المجر - فرنسا

أعرب أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا عن صعوبة مباراتاهم أمام المجر بسبب وجود الجماهير، كما تحدث عن شراكته الهجومية مع كريم بنزيمة.

وتعادل منتخب فرنسا مع المجر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020.

وأحرز جريزمان هدف منتخب فرنسا الوحيد في الدقيقة 66.

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وقال جريزمان في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة في ضوء ظهور تلك الجماهير، ولقد افتقدنا لأسلوبنا العالي، والطقس كان حارا جدا".

وتابع "كنا نعلم منذ البداية أن المنتخب المجري سيلعب على الهجمات المرتدة. خلقنا فرص قليلة جدا، ثلاث فرص تقريبا في الشوط الأول".

واستمر "هذه هي منافسة اليورو وكل المنتخبات تشارك بعزيمة كبيرة ولا نستطيع أن نقلل من شأن أي منتخب، ويجب أن نجهز أنفسنا لمباراة البرتغال".

وأضاف "رأينا عثمان ديمبيلي يدخل ولكن لم يصنع القيمة المضافة بسبب ما حصل له، ولكن لابد أن تكون خطوطنا الثلاثة ملتحمة ونلعب بنفس الأسلوب الذي لعبنا به أمام منتخب ألمانيا".

وكان عثمان ديمبيلي قد شارك كبديل في الشوط الثاني ولكن تم استبداله قبل نهاية المباراة بسبب الإصابة.

وأتم "بنزيمة؟ كريم أبلى بلاء حسنا ويحاول جاهدا تسجيل الأهداف، ويجب أن نؤسس لإنشاء شراكة بناءة بيننا وبين بعض، ولكن لدي الثقة اللازمة في كل اللاعبين وفي المنتخب الفرنسي".

التعادل رفع رصيد فرنسا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السادسة قبل مباراة ألمانيا والبرتغال.

ويلتقي منتخب فرنسا مع البرتغال في المباراة القادمة يوم الأربعاء 23 يونيو على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

بينما يلتقي منتخب المجر مع ألمانيا في المباراة المقبلة في نفس التوقيت على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

يورو 2020 ألمانيا البرتغال
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