انتهت يورو 2020 – البرتغال (2)-(4) ألمانيا.. فوز كبير للماكينات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرتغال وألمانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجمعة السادسة من يورو 2020.

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نهاية المباراة بفوز ألمانيا برباعية مقابل هدفين.

ق. 79 تصويبة صاروخية من ريناتو سانشيز في القائم الأيمن.

ق. 73 نيلاس سوليه بدلا من إلكاي جوندوجان.

ق. 73 ليون جوريتزكا يشارك بدلا من كاي هافيرتز.

ق. 66 جوووول ثااني للبرتغال عن طريق ديوجو جوتا. كرة ثابتة يقابلها رونالدو بلمسة عرضية ويكملها جوتا في المرمى.

ق. 64 جواو موتينيو يشارك بدلا من برونو فيرنانديز.

ق.63 إيمري تشان يشارك بدلا من ماتس هوميلز.

ق. 62 مارسيل هالستنبرج يشارك بدلا من جوسينس.

ق. 60 جوووول راااابع.. روبن جوسينس يضيف الرابع برأسية رائعة.

ق. 58 تبديل للبرتغال بدخول رافا سيلفا بدلا من ويليام كارفاليو.

ق. 51 جووول ثاااالث عن طريق كاي هافيرتز. عرضية من روبن جوسينس، ويقابلها هافيرتز بلمسة في المرمى.

ريناتو سانشيز يشارك بدلا من بيرناردو سيلفا مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق. 46 باتريشيو يتألق مجددا ويتصدى لتصويبة سيرجي جنابري.

ق. 44 عرضية من جوسينس ينقذها باتريشيو قبل متابعة توماس مولر.

ق. 38 جوووول ثااااني لألمانيا. عرضية من كيميتش يسجلها جويريرو بالخطأ في مرماه.

ق. 35 جوووول التعاااد للألمانيا عن طريق كاي هافيرتز. عرضية قابلها جوسينس بتصويبة مباشرة، وتابعها هافيرتز بلمسة في المرمى.

ق. 22 عرضية إلى روبن دياش يقابلها برأسية بجانب القائم.

ق. 15 جوووول أووول للبرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو من صناعة ديوجو جوتا. طولية إلى جوتا الذي مرر الكرة إلى رونادو وسجلها في المرمى الخالي.

ق. 6 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل على سيرجي جنابري.

ق. 5 جوووول أوووول لألمانيا عن طريق جوسينس.

بداية المباراة