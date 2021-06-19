تشكيل يورو 2020 - البرتغال وألمانيا دون تغييرات في قمة المجموعة السادسة

السبت، 19 يونيو 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو البرتغال بهدف رافائيل جيريرو ضد المجر - يورو 2020

يقود كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لليورو برصيد 11 هدفا هجوم البرتغال في قمة الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من يورو 2020.

بطل أوروبا يخوض المباراة دون تغيير عن المباراة الأولى أمام المجر.

ولم يُجر يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا أي تغيير عن التشكيل الذي خاض به مباراة فرنسا.

أخبار متعلقة
كيميتش: نعلم ما هو على المحك وينتظرنا ضد البرتغال ضربة لـ البرتغال.. إصابة كانسيلو بكورونا ودالوت يحل مكانه البرتغال.. لإثبات أحقية لقب الجيل الذهبي اختبر نفسك – هل تعرف البرتغال جيدا؟

وكان المنتخب البرتغالي قد تفوق في الجولة الأولى على المجر بثلاثية دون مقابل.

فيما تعطلت الماكينات الألمانية أمام الديوك الفرنسية بهدف عكسي سجله ماتس هوملز بالخطأ في مرماه.

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافائيل جيريرو

الوسط: ويليام كارفاليو – دانيلو بيريرا

أمامهما: ديوجو جوتا – برونو فيرنانديش – برناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنتوني روديجير – ماتس هوملز – ماتياس جينتر

الوسط: يوزوا كيميتش – إلكاي جوندوجان – توني كروس – روبن جوسينس

الهجوم: كاي هافيرتز – سيرجي جانبري – توماس مولر

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه البرتغال بـ 3 نقاط، ثم المجر بنقطة واحدة من مباراتين، ويتذيل الألمان الترتيب بدون رصيد.

تشكيل يورو 2020 يورو2020 البرتغال ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل يورو 2020 - البرتغال وألمانيا دون تغييرات في قمة المجموعة السادسة 9 دقيقة | يورو 2020
اللعنة المجرية 9 دقيقة | يورو 2020
تشكيل الأهلي – أكرم ظهير أيمن وأفشة على الدكة.. طاهر ومحسن وشريف يهاجمون الترجي 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الترجي – الهوني وعبد الباسط وتوجي يهاجمون الأهلي 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف – هل رفض الدحيل ضم ساسي.. ظهور مرشحين جديدين وموقف الريان ساعة | ميركاتو
انتهت يورو 2020 - المجر (1) (1) فرنسا 2 ساعة | يورو 2020
موسيماني ضد الترجي.. كلاكيت ثالث مرة 2 ساعة | تقرير في الجول
تشكيل يورو 2020 - سالاي وشالاي يقودان المجر.. وتبديل في فرنسا 3 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 3 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 4 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
قد ينال إعجابك