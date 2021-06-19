تشكيل يورو 2020 - البرتغال وألمانيا دون تغييرات في قمة المجموعة السادسة

يقود كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لليورو برصيد 11 هدفا هجوم البرتغال في قمة الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من يورو 2020.

بطل أوروبا يخوض المباراة دون تغيير عن المباراة الأولى أمام المجر.

ولم يُجر يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا أي تغيير عن التشكيل الذي خاض به مباراة فرنسا.

وكان المنتخب البرتغالي قد تفوق في الجولة الأولى على المجر بثلاثية دون مقابل.

فيما تعطلت الماكينات الألمانية أمام الديوك الفرنسية بهدف عكسي سجله ماتس هوملز بالخطأ في مرماه.

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافائيل جيريرو

الوسط: ويليام كارفاليو – دانيلو بيريرا

أمامهما: ديوجو جوتا – برونو فيرنانديش – برناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنتوني روديجير – ماتس هوملز – ماتياس جينتر

الوسط: يوزوا كيميتش – إلكاي جوندوجان – توني كروس – روبن جوسينس

الهجوم: كاي هافيرتز – سيرجي جانبري – توماس مولر

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه البرتغال بـ 3 نقاط، ثم المجر بنقطة واحدة من مباراتين، ويتذيل الألمان الترتيب بدون رصيد.