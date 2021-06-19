اللعنة المجرية

في 4 مباريات سابقة بينهما في تصفيات اليورو، لم تفز أبدا فرنسا وسقطت 3 مرات، ورغم أنها دخلت لقاء السبت وهي بطلة للعالم لكنها عجزت أمام المجر، لتنتهي المباراة بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

استمرت عقدة المجر لفرنسا في اليورو واقتنصت الأولى أول نقطة في يورو 2020، بينما رفع منتخب الديوك رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة.

سجل أتيلو فيولا للمجر في الدقيقة 47 هدفا مفاجئا في ظل سيطرة الفرنسيين، لكن تسديدة أنتوان جريزمان في الدقيقة 66 أنقذت بطل العالم من السقوط في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

وبذلك اقتربت فرنسا من حجز مكانها في ثمن نهائي البطولة، بينما المجر أمامها فرصة في الجولة الأخيرة حين تواجه ألمانيا.

حصار

أجرى كل فريق تبديلا على تشكيل الجولة الأولى، فدفع ماركو روسي مدرب المجر بلويك نيجو، الذي فاز مع شباب فرنسا بلقب أوروبا عام 2010، على حساب جيرجو لوفرنتشيتش في وسط الملعب.

بينما اختار ديدييه ديشامب مدرب فرنسا أن يبدأ بلوكاس دينيي في مركز الظهير الأيسر بدلا من لوكاس هرنانديز الذي تعافى من إصابة تعرض لها أمام ألمانيا في الجولة الأولى.

وتزين ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، الذي تسمح الحكومة المجرية بامتلائه كاملا، بحضور جماهيري كبير خاصة من أنصار المنتخب المحلي.

وأطلق الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر صافرة البداية ليمرر رولاند شالاي مهاجم المجر الكرة إلى زملائه.

وبدأت المجر بجرأة وضغط قوي وركزت على الجانب الأيسر، في المقابل عانت فرنسا من البطء في أول 10 دقائق وحاولت من جهة اليمين عن طريق بول بوجبا وأنتوان جريزمان لكن منافسها وقف صامدا.

ثم كشر بطل العالم عن أنيابه وسدد كريم بنزيمة كرة قوية تألق في التصدي لها بيتر جالوتشي حارس المجر وحاول جريزمان متابعة الكرة لكن حامي عرين المضيف تصدى مجددا ليحرم فرنسا من هدف في الدقيقة 14.

ثم في الدقيقة 17 واصلت فرنسا الضغط وصوب كيليان مبابي الكرة برأسه لتمر بجوار القائم بعد تمريرة عرضية رائعة من لوكاس دينيي.

وفي الدقيقة 21 صوب مبابي الكرة برأسه مجددا لكنها ذهبت فوق العارضة بعد تمريرة بنزيمة.

وتوقفت المباراة عدة ثوان في الدقيقة 24 بقرار من الحكم ليتناول اللاعبون الماء في ظل ارتفاع درجة الحرارة في بودابست والبالغة 28.

وغادر آدم سالاي قائد المجر الملعب في الدقيقة 26 بسبب الإصابة وحل نيمانيا نيكوليتش بديلا له.

واستمرت المباراة سيطرة فرنسية ودفاعا مجريا لكن مرمى جالوتشي استعصى على رفاق بوجبا، ومرر مبابي الكرة بكاحله بطريقة رائعة لكن بنزيمة سدد بجوار القائم في الدقيقة 30 لتضيع فرصة أخرى على رجال ديشامب.

وواصل مبابي أداءه الاستثنائي وتلاعب بدفاع المجر واخترق منطقة الجزاء لكنه سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 33.

لكن المجر صمدت وباغتت فرنسا بهجوم مرتد سريع وإثر تمريرة مزدوجة بين أتيلا فيولا الظهير الأيسر ورولاند شالاي سدد الأول في شباك الحارس هوجو لوريس معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 47.

لينتهي الشوط الأول بنتيجة لا تعبر عن سير اللقاء ولتخطف المجر هدفا غاليا أمام بطل العالم.

عودة

وبدأ الشوط الثاني من حيث انتهى الأول، ضغط فرنسي قوي ودفاع مجري منظم وسدد بوجبا الكرة من مسافة بعيدة لكن جالوتشي حارس المجر تصدى في الدقيقة 48.

وحاول بوجبا مرة أخرى بتسديدة في الدقيقة 51 لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وتدخل ديشامب في الدقيقة 57 بإجراء أول تبديل لفرنسا بنزول عثمان ديمبيلي بدلا من أدريان رابيو، وسرعان ما أثبت جناح برشلونة حضوره في الملعب بتسديدة قوية ارتطمت في القائم الأيسر للمجر في الدقيقة 59.

واكتسبت المجر مزيدا من الثقة وحاولت نقل الكرة في وسط ملعبها وفي المقابل تراجع أداء بطل العالم ولم يعد طريقه سهلا لمرمى جالوتشي.

لكن المهارة الفرنسية المتمثلة في مبابي أعادت بطل العالم للمواجهة، اخترق الأخير دفاع المجر ومرر الكرة بالعرض، حاول الدفاع إبعادها قبل أن يسدد جريزمان بكل قوة في الشباك مدركا التعادل في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 75 خرج بنزيمة وبوجبا وشارك بدلا منهما كورنتين توليسو وأوليفييه جيرو، بينما غادر أندري شافر في تشكيل المجر ونزل بدلا منه تاماس سيري.

وحاول مبابي مجددا النيل من الشباك المجرية لكن واصل جالوتشي تألقه وتصدى مرة أخرى لمحاولة نجم باريس سان جيرمان في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 87 غادر ديمبيلي الملعب مصابا وشارك توماس ليمار بدلا منه في محاولات فرنسية أخيرة للظفر بالانتصار.

وسنحت آخر فرصة فرنسية في الدقيقة 95 لكن ضربة رفاييل فاران للكرة برأسه لم تكن دقيقة ليظفر المجريون بتعادل ثمين أبقى أملهم في بلوغ دور الـ16.

وستلعب المجر ضد ألمانيا يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بينما ستواجه فرنسا فريق البرتغال حامل لقب اليورو.