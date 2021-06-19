انتهت يورو 2020 - المجر (1) (1) فرنسا
السبت، 19 يونيو 2021 - 14:36
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة المجر وفرنسا اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.
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نهاية المباراة
ق90: 4 دقائق كوقت بديل
ق87: عثمان ديمبيلي يغادر الملعب مصابا ومشاركة توماس ليمار بدلا منه في تشكيل فرنسا
ق82: جالوتشي رائع، يتصدى لتسديدة جديدة من مبابي
ق75: توليسو وجيرو يشاركان في تشكيل فرنسا على حساب بوجبا وبنزيمة
ق69: توقف اللقاء دقيقة ليشرب اللاعبون الماء
ق66: جوووووووووول! جريزمان. حاول دفاع المجر إبعاد الكرة الممررة من مبابي لكنها ذهبت لجريزمان الذي سدد بسهولة في الشباك
ق63: تراجع في أداء فرنسا وكرات مفقودة كثيرة
ق59: ديمبيلي يسدد كرة قوية ترتطم في القائم
ق57: عثمان ديمبيلي يدخل بدلا من رابيو في أول تبديل لفرنسا
ق52: بطاقة صفراء لبوتكا بعد تدخل على مبابي
ق48: تسديدة قوية من بوجبا لكن جالوتشي حارس المجر يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47: جوووووووووول! فيولا يتقدم للمجر، بعد تمريرة مزدوجة مع شالاي
ق45: 5 دقائق كوقت بديل
ق33: مبابي يتلاعب بدفاع المجر ويقتحم منطقة الجزاء لكن يسدد بجوار القائم
ق30: تمريرة رائعة من مبابي لكن بنزيمة يسدد بجوار القائم
ق24: إصابة آدم سالاي قائد المجر واستبداله بنيمانيا نيكوليتش
ق24: استراحة قصيرة لشرب الماء
ق21: رأسية جديدة لمبابي لكنها تمر فوق العارضة
ق17: أوووووووووو.. رأسية مبابي تمر بجوار القائم الأيسر للمجر
ق14: أوووووووووه حارس المجر يتصدى بشكل رائع لفرصة فرنسية مزدوجة. سدد كريم بنزيمة ليتصدى الحارس قبل أن يسدد جريزمان ويتصدى الحارس مرة أخرى
ق12: تدخل قوي من أندري بوتكا على كيليان مبابي لاعب فرنسا
ق10: بطاقة صفراء لبافار ظهير فرنسا بعد تدخل على شالاي مهاجم المجر
ق7: محاولات مجرية من الجانب الأيسر لكن خطأ لجريزمان لاعب فرنسا على فيولا
ق5: بداية جريئة لمنتخب المجر الذي يضغط الفرنسيين في وسط ملعبهم
ق1: ضغط عال مبكر للمجر
بداية المباراة في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست
اللقاء ينطلق بعد قليل