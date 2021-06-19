انتهت يورو 2020 - المجر (1) (1) فرنسا

السبت، 19 يونيو 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

المجر - فرنسا

تابع مباشرة مباراة المجر وفرنسا اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

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نهاية المباراة

ق90: 4 دقائق كوقت بديل

ق87: عثمان ديمبيلي يغادر الملعب مصابا ومشاركة توماس ليمار بدلا منه في تشكيل فرنسا

ق82: جالوتشي رائع، يتصدى لتسديدة جديدة من مبابي

ق75: توليسو وجيرو يشاركان في تشكيل فرنسا على حساب بوجبا وبنزيمة

ق69: توقف اللقاء دقيقة ليشرب اللاعبون الماء

ق66: جوووووووووول! جريزمان. حاول دفاع المجر إبعاد الكرة الممررة من مبابي لكنها ذهبت لجريزمان الذي سدد بسهولة في الشباك

ق63: تراجع في أداء فرنسا وكرات مفقودة كثيرة

ق59: ديمبيلي يسدد كرة قوية ترتطم في القائم

ق57: عثمان ديمبيلي يدخل بدلا من رابيو في أول تبديل لفرنسا

ق52: بطاقة صفراء لبوتكا بعد تدخل على مبابي

ق48: تسديدة قوية من بوجبا لكن جالوتشي حارس المجر يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: جوووووووووول! فيولا يتقدم للمجر، بعد تمريرة مزدوجة مع شالاي

ق45: 5 دقائق كوقت بديل

ق33: مبابي يتلاعب بدفاع المجر ويقتحم منطقة الجزاء لكن يسدد بجوار القائم

ق30: تمريرة رائعة من مبابي لكن بنزيمة يسدد بجوار القائم

ق24: إصابة آدم سالاي قائد المجر واستبداله بنيمانيا نيكوليتش

ق24: استراحة قصيرة لشرب الماء

ق21: رأسية جديدة لمبابي لكنها تمر فوق العارضة

ق17: أوووووووووو.. رأسية مبابي تمر بجوار القائم الأيسر للمجر

ق14: أوووووووووه حارس المجر يتصدى بشكل رائع لفرصة فرنسية مزدوجة. سدد كريم بنزيمة ليتصدى الحارس قبل أن يسدد جريزمان ويتصدى الحارس مرة أخرى

ق12: تدخل قوي من أندري بوتكا على كيليان مبابي لاعب فرنسا

ق10: بطاقة صفراء لبافار ظهير فرنسا بعد تدخل على شالاي مهاجم المجر

ق7: محاولات مجرية من الجانب الأيسر لكن خطأ لجريزمان لاعب فرنسا على فيولا

ق5: بداية جريئة لمنتخب المجر الذي يضغط الفرنسيين في وسط ملعبهم

ق1: ضغط عال مبكر للمجر

بداية المباراة في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست

اللقاء ينطلق بعد قليل

فرنسا المجر يورو 2020
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