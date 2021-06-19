تشكيل يورو 2020 - سالاي وشالاي يقودان المجر.. وتبديل في فرنسا

أعلن منتخبا المجر وفرنسا تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

وأجرى كل فريق تبديلا وحيدا على تشكيله الذي خاض الجولة الأولى، فيشارك لويك نيجو بدلا من جيرجو لوفرنتشيتش في المجر، بينما يلعب الظهير الأيسر لوكاس ديني بدلا من لوكاس هرنانديز في قائمة فرنسا.

وجاء تشكيل المجر:

حارس المرمى: بيتر جالوتشي

الدفاع: إندري بوتكا - ويلي أوربان - أتيلا سالاي

وسط الملعب: لويك نيجو - لاسلو كلاينهايسلر - آدم ناجي - أندراس شافر - أتيلا فيولا

الهجوم: رولاند شالاي - آدم سالاي

بينما فرنسا:

حارس المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: بنجامين بافار – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس دينيي

وسط الملعب: بول بوجبا – نجولو كانتي – أدريان رابيو

الهجوم: أنتوان جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي

وتستضيف المجر المباراة في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

وتتذيل المجر ترتيب المجموعة السادسة بينما تحتل فرنسا الوصافة بفارق الأهداف عن البرتغال المتصدرة.

وفي 22 يونيو ستلعب المجر ضد ألمانيا بينما تصطدم فرنسا بطلة العالم بالبرتغال حاملة لقب اليورو.