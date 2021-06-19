رومانو: الصفقة تمت.. دي بول سيخضع للفحص الطبي في أتليتكو بعد كوبا أمريكا

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن الأرجنتيني رودريجو دي بول سينتقل إلى أتليتكو مدريد.

وكتب رومانو في تويتر أن لاعب الوسط البالغ عمره 27 عاما سيخضع للفحص الطبي، تمهيدا لانتقاله لفريق روخيبلانكوس، بعد انتهاء كوبا أمريكا 2021 الجارية حاليا في البرازيل.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة تمت مقابل 35 مليون يورو سيحصل عليها نادي أودينيزي.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن ميلان أراد الحصول على لاعب فالنسيا السابق، لكن يبدو أتليتكو بطل إسبانيا حسم الصفقة.

Rodrigo de Paul will undergo his medical as new Atletico Madrid player only after the Copa America. He’s flying to Madrid once the competition is finished to complete his move to Atléti. 🇦🇷 #atleti €35m final fee to Udinese and deal done, confirmed. #depaul @mattemoretto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2021

وخاض دي بول 5 مواسم مع أودينيزي وشارك مع الفريق في 184 مباراة وسجل 34 هدفا وأرسل 36 تمريرة حاسمة.

ويشارك دي بول أساسيا مع الأرجنتين في كوبا أمريكا التي جمع فيها الفريق 4 نقاط حتى الآن بالتعادل مع تشيلي والفوز على أوروجواي.