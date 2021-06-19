رومانو: الصفقة تمت.. دي بول سيخضع للفحص الطبي في أتليتكو بعد كوبا أمريكا

السبت، 19 يونيو 2021 - 13:26

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن الأرجنتيني رودريجو دي بول سينتقل إلى أتليتكو مدريد.

وكتب رومانو في تويتر أن لاعب الوسط البالغ عمره 27 عاما سيخضع للفحص الطبي، تمهيدا لانتقاله لفريق روخيبلانكوس، بعد انتهاء كوبا أمريكا 2021 الجارية حاليا في البرازيل.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة تمت مقابل 35 مليون يورو سيحصل عليها نادي أودينيزي.

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وكتبت تقارير في وقت سابق أن ميلان أراد الحصول على لاعب فالنسيا السابق، لكن يبدو أتليتكو بطل إسبانيا حسم الصفقة.

وخاض دي بول 5 مواسم مع أودينيزي وشارك مع الفريق في 184 مباراة وسجل 34 هدفا وأرسل 36 تمريرة حاسمة.

ويشارك دي بول أساسيا مع الأرجنتين في كوبا أمريكا التي جمع فيها الفريق 4 نقاط حتى الآن بالتعادل مع تشيلي والفوز على أوروجواي.

دي بول أتليتكو مدريد
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