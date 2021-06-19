هبوط النجوم للقسم الثالث

هبط فريق النجوم رسميا إلى القسم الثالث، بعد خسارته من السكة الحديد 3-2.

رصيد النجوم تجمد عند النقطة 28 في المركز الـ 15، ولو فاز في مباراتيه المقبلتين ضد الترسانة وبتروجت سيصبح رصيده 34 نقطة.

وحتى مع احتمالية هزيمة جمهورية شبين وسرس الليان والزرقا في مبارياتهم المقبلة، سيتقابل شبين مع الزرقا في الجولة الأخيرة، وأي نتيجة ستتسبب في هبوط النجوم.

ويهبط 4 فرق من كل مجموعة من مجموعات القسم الثاني التي تضم 16 فريقا، إلى القسم الثالث.

النجوم بدأ الموسم مع المدرب البرتغالي نيلسون سانتوس، قبل أن يتناوب على تدريب الفريق كل من أمير عزمي مجاهد وأحمد العجوز على فترتين وعبد الناصر محمد ورمضان السيد، وأبو العينين شحاتة، تدريب الفريق.

وصعد النجوم للدوري الممتاز في موسم 2018-2019، قبل أن يهبط في الموسم نفسه ويستمر موسمين في الدرجة الثانية.