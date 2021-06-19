كين: اسكتلندا قاتلت بشراسة

السبت، 19 يونيو 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

معركة على الكرة بين إنجلترا واسكتلندا

أثنى هاري كين قائد إنجلترا على أداء اسكتلندا في لقاء المنتخبين يوم الجمعة الذي انتهى بلا أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

وقال كين في تصريحات صحفية:"اسكتلندا دافعت جيدا وصنعت عدة فرص. لم نقدم أداء طيبا، لكننا حصلنا على نقطة تقربنا أكثر من التأهل وهذا هو الهدف الآن. علينا مراجعة أنفسنا والتعافي جيدا والاستعداد للقاء المقبل".

وواصل مهاجم توتنام "كان لقاء صعبا، هذه كرة القدم. تلعب في بطولة أوروبا، لن تخوض لقاء سهلا. اسكتلندا تقاتل حتى الموت في البطولة ورأيتم ذلك اليوم".

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وأضاف "لدينا مباراة كبيرة ضد التشيك ونريد تصدر المجموعة. حصلنا على نقطة، ليس ما أردناه، لكننا قطعنا خطوة وسنحاول مجددا في المباراة المقبلة".

وتحتل إنجلترا وصافة المجموعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدرة التشيك بينما تتذيل اسكتلندا الترتيب ورصيدها نقطة مثل كرواتيا الثالثة.

وتلعب إنجلترا ضد التشيك يوم الثلاثاء بينما تواجه اسكتلندا فريق كرواتيا وصيف مونديال 2018.

كين إنجلترا يورو 2020
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