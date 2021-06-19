لو باريزيان: باريس يحاول مرة أخرى ضم بوجبا

السبت، 19 يونيو 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد وروما

قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن نادي باريس سان جيرمان يحاول مرة أخرى الحصول على خدمات بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان

وكتبت الصحيفة أن الفريق الباريسي يريد إضافة بوجبا لخط وسطه الذي دعمه بانتداب جورجينيو فينالدوم قائد هولندا في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقد الأخير مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة مسؤولي باريس سان جيرمان الجيدة بمينو رايولا وكيل أعمال بوجبا قد تحسم الصفقة لصالحهم.

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لكن يبقى السؤال، هل سيفرط يونايتد في نجمه الفرنسي؟

عقد بوجبا مع الفريق الإنجليزي يمتد إلى 2022، وكان رايولا صرح في وقت سابق أن اللاعب لن يستمر طويلا مع يونايتد.

وإن لم يجدد لاعب يوفنتوس السابق عقده مع يونايتد، فقد يخسره الأخير مجانا إن لم يبعه في الصيف الجاري.

وخاض بوجبا (28 عاما) 5 مواسم مع يونايتد منذ عودته للفريق في 2016.

شارك إجمالا في 206 مباريات مع يونايتد وسجل 38 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

وتوج بثلاثة ألقاب مع الفريق.

بوجبا باريس سان جيرمان
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