لابورتي: لهذا السبب اخترت إسبانيا بدلا من فرنسا

السبت، 19 يونيو 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

لابورتي

كشف أيمريك لابورتي لاعب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي سبب تفضيله اللعب للأولى وليس فرنسا التي مثل شبابها وناشئيها.

وقال لابورتي في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"إنها قصة طويلة. لويس إنريكي (مدرب إسبانيا) قال لي إنه يريدني في الفريق، وأراد معرفة رأيي في المشاركة في اليورو. قال إنني ملائم جدا لإسبانيا، كنت سعيدا".

وواصل المدافع "الأمر يستمر في ملاحقتك. لن ترضي الجميع. مسألة حساسة، لكن في النهاية كان علي فعل الشيء الذي أراه صحيحا. لطالما حاولت الحفاظ على أكبر قدر من الاحترام للجميع وأن ألعب كرة القدم".

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واستمر "أشعر براحة وسعادة، وكأني طفل يعيش حلما. أردت الوجود هنا. ناقشت تمثيل إسبانيا مع عائلتي وأبلغتهم بنيتي وتفهموا ذلك. ما منحته لي إسبانيا، ليس فقط الآن بل على مدار مسيرتي، لا علاقة له بفرنسا".

وأتم "لم يعتمدوا علي في فرنسا، فقط بعض الوقت. انتظرت كثيرا. عائلتي تفاجأت بقراري لأنني لم أتحدث عن الأمر في البداية، لكنهم سعداء لمعرفتهم ما أريده".

رغم بلوغه 27 عاما، لم يمثل لابورتي منتخب فرنسا الأول مطلقا، كان احتياطيا في ثلاث مباريات.

قبل أن يقرر اللاعب الأسبق لأثلتيك بلباو تمثيل منتخب لا روخا.

وشارك لابورتي في مباراتين مع إسبانيا آخرهما كانت ضد السويد يوم الإثنين وانتهت بلا أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2020.

وتلعب إسبانيا ضد بولندا اليوم السبت.

لابورتي إسبانيا يورو 2020
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