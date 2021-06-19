ساوثجيت: لم نقدم ما يجعلنا نستحق الفوز على اسكتلندا

يرى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أن أداء فريقه أمام اسكتلندا يوم الجمعة لم يكن جيدا، لذلك لم يستطع النيل من شباك ضيفه لينتهي اللقاء بدون أهداف.

وقال ساوثجيت بعد المباراة في حواره مع قناة ITV ردا على تواضع مستوى مهاجمه وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هاري كين:"علينا النظر إلى أنفسنا، الأمر يبدأ بي".

وأضاف "لم نقدم ما يكفي لنفوز الليلة، لم نحاول كثيرا على المرمى، هذا شيء علينا النظر له في الأيام المقبلة. لا زلنا نلعب بمستوى جيد لكننا وجدنا صعوبة في إيجاد مساحات الليلة. اسكتلندا دافعت جيدا جدا، ولم نقدر على التفوق عليها".

وبرر ساوثجيت استبداله كين بماركوس راشفورد "شعرت أننا بحاجة للركض أكثر خلف دفاع اسكتلندا، شعرنا أن راشفورد سيمنحنا الطاقة اللازمة لذلك أملا في التسجيل والفوز".

وأتم "علينا اتخاذ هذه القرارات بناء على ما نراه".

وتحتل إنجلترا وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدرة التشيك بينما تتذيل اسكتلندا الترتيب ورصيدها نقطة مثل كرواتيا الثالثة.

وتلعب إنجلترا ضد التشيك يوم الثلاثاء بينما تواجه اسكتلندا فريق كرواتيا وصيف مونديال 2018.