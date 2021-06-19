في 20 يوليو 1902 خاض المنتخب الأرجنتيني أول مباراة رسمية له في تاريخه وكانت أمام أوروجواي وانتهت بالفوز 6-0 للتانجو.

اليوم 19 يونيو 2021.. بعد 119 عاما، التاريخ يُعيد نفسه، التانجو يتفوق في مباراته الرسمية رقم 1000 وللمصادفة أمام أوروجواي بهدف دون رد في كوبا أمريكا.

التانجو يتفوق على السيلستي في قمة الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكوبا أمريكا.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق جيدو روديجيز من صناعة ليونيل ميسي.

فوز أنهى سلسلة تعادلات الأرجنتين عند 3 مباريات، بينما فشل منتخب أوروجواي في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

كما بسط المنتخب الأرجنتيني سيطرته على أوروجواي في المواجهات المباشرة، إذ التقيا في 192 مباراة كأكثر مباراة تكرارا على مستوى المنتخبات.

فاز التانجو في 89 مقابل 57 لأوروجواي و46 تعادلا، في كلاسيكو ريو دي لابلاتا.

انتصار رفع رصيد الأرجنتين في الصدارة رفقة تشيلي إلى 4 نقاط قبل مواجهة باراجواي، فيما يلتقي أوروجواي الذي خاض مباراته الأولى مع بوليفيا في الجولة الثالثة.

التشكيل

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين 4 تغييرات في تشكيل التانجو الأساسي أمام أوروجواي.

ويبدأ لوسيرو مولينا وكريستيان روميرو وماركوس أكونيا وجايدو روديجيز بدلا من نيكولاس تاجليفايكو ومارتينز كواترا وجونزالو مونتيل ولياندرو باريديس.

فيما تستهل أوروجواي مشوارها في كوبا أمريكا بعدما غابت عن مواجهات الجولة الأولى.

🇦🇷نيكولاس جونزاليس أساسي رفقة لاوتارو وميسي في هجوم الأرجنتين 🇺🇾سواريز وكافاني يقودان هجوم أوروجواي، وفالفيردي أساسي في وسط الملعب#CopaAmerica pic.twitter.com/YqchKm7Z4w — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 18, 2021

وصف المباراة

افتتح ليونيل ميسي المحاولات الهجومية في المباراة بتسديدة في الدقيقة 7 من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها موسليرا وفشل لاوتارو في اللحاق بها ومتابعتها في الشباك.

وفي الدقيقة 13، تقدمت الأرجنتين بهدف اللقاء الوحيد بعد عرضية من ميسي تمر من الجميع لتجد رأسية جيدو روديجيز مودعا الكرة في الشباك.

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هدف دولي أول للاعب وسط ريال بيتيس الإسباني في مباراته رقم 11 دوليا بقميص التانجو.

كما رفع ليونيل ميسي رصيده من صناعة الأهداف في كوبا أمريكا إلى 13 هدفا معززا رقمه القياسي.

أكثر من صنع أهدافا في تاريخ بطولة كوبا أمريكا (13 تمريرة حاسمة)👏 أكثر من سجل أهدافا مع منتخب الأرجنتين (73 هدفا).👏 أكثر من صنع أهدافا في تاريخ منتخب الأرجنتين (43 تمريرة حاسمة)👏 الأسطورة الحية، ملك كرة القدم وشمس الأرجنتين. ليونيل ميسي👑🇦🇷 pic.twitter.com/XaWYXQD9oC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 19, 2021

الدقيقة 25 شهدت مطالبة من إدينسون كافاني لركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أمر باستكمال اللعب لتتحول لمرتدة بقيادة ميسي الذي مرر لمولينا، الأخير سدد كرة قوية تصدى لها موسليرا وأبعدها لركنية.

الحكم عاد لمطالعة تقنية الفيديو ورفض احتساب خطأ لصالح كافاني.

ظل الشوط الأول هادئا، فانتهى بالهدف الوحيد.









































الشوط الثاني

بدأ الشوط بمشاركة ناتيهان نانديز بدلا من رودريجو بنتانكور لصالح أوروجواي، وفي الدقيقة 48 تحصل جيوفاني لو سيسلو متوسط ميدان الأرجنتين على بطاقة صفراء.

في الدقيقة 52 أجرى ليونيل سكالوني تغييرين، بنزول إيزيكيل بالاسيوس وخواكين كوريا بدلا من لو سيسلو ولاوتارو مارتينيز.

وتحصل لوكاس توريرا على بطاقة صفراء في الدقيقة 62 وبعد 3 دقائق خرج وعوضه ماتياس فيتشينو، فيما شارك براين أوكامبو بدلا من نيكولاس ديلا كروز.

الدقيقة 69 حملت معها فرصة لأوروجواي بعرضية من ماتياس بينا لكنها مرت من فوق رأس كافاني ثم من تحت أقدام لويس سواريز.

وتحصل إيميليانو مارتينيز على بطاقة صفراء بداعي إهدار الوقت.

ربع ساعة أخيرة لم تشهد تهديدا لمرمى المنتخبين، وفازت الأرجنتين في مباراتها الـ 1000.