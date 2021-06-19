لاسارتي: استياء فيدال من التغيير؟ ليس سوبرمان.. وأتفهم أن استبداله أمر محبط

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي على استياء أرتورو فيدال على تغييره في مباراة بوليفيا واصفا إياه بـ "ليس سوبرمان".

وظهرت علامات الاستياء على وجه لاعب وسط اللاروخا أثناء خروجه مستبدلا في الدقيقة 65 لصالح توماس ألاركون.

تشيلي تفوقت بهدف دون مقابل على بوليفيا بفضل هدف الإنجليزي بن بيريرتون. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "استياء أرتورو فيدال من التغيير؟ رأيته يشعر بالتعب، هو في مرحلة محاولة استعادة أفضل مستوياته".

وأضاف "عندما ينهي اللاعب موسمه مع مشاكل جسدية ويأتي إلى تشيلي ويصاب بكورونا ويغيب 10-12 يوما، ومع الوضع الذي عاشه، هو ليس سوبرمان".

وتابع "هو لاعب عظيم يحتاج لفترة من الاستعداد وأتفهم أن استبداله أمر محبط ويجب أن نبحث عن الأفضل له حتى يتمكن من الوصول لأفضل أداء".































ولم يعرف اللاروخا الخسارة من الأخضر البوليفي في كوبا أمريكا منذ 1975، إذ فاز في 4 مواجهات وتعادل في 1 خلال 46 عاما.

فوز رفع رصيد تشيلي إلى 4 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت، بينما تذيلت بوليفيا الترتيب بدون نقاط من مباراتين.

وظل منتخب بوليفيا المُلقب بـ "الأخضر" دون فوز في كوبا أمريكا للمباراة العاشرة على التوالي.

تشيلي في الجولة المقبلة ستلتقي مع أوروجواي في الجولة الثالثة، بينما سيعود منتخب بوليفيا في الجولة الرابعة للمشاركة بمواجهة أوروجواي.

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