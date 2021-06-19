1000 مباراة لـ الأرجنتين

يخوض المنتخب الأرجنتيني المواجهة رقم 1000 الرسمية في تاريخه بلقاء غريمه التقليدي أوروجواي في كوبا أمريكا 2021.

الأرجنتين تلتقي أوروجواي في ثاني جولات دور المجموعات لكوبا أمريكا لصالح المجموعة الأولى.

وعلى ملعب ماني جارينشيا ودون حضور جماهيري يخوض التانجو مباراته الألفية والتي بدأت منذ 1902 أي 119 عاما.

Mil partidos ⚽ Miles de goles 🥅 Miles de gritos 🗣 Miles de llantos 😭 Miles de abrazos 🙏 Una pasión 🇦🇷#1000VecesUnidos 🤝 pic.twitter.com/uFS6nciWGT — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 19, 2021

في 20 يوليو 1902 خاض منتخب الأرجنتين أول مباراة دولية رسمية له كانت ضد أوروجواي وانتهت حينها بفوز التانجو 6-0.

ومنذ ذلك الحين التاريخ يُكتب ولا زال في بلاد الفضة.

539 انتصارا و248 تعادلا و212 هزيمة خلال 999 مباراة.

1365 لاعبا ارتدوا قميص المنتخب وعلى رأسهم خافيير ماسكيرانو الأكثر ظهورا برصيد 147 مباراة، ومن خلفه ليونيل ميسي وخافيير زانيتي.

فيما يتصدر ميسي قائمة هدافي المنتخب برصيد 73 هدفا في جميع البطولات.

1882 هدفا سجلها المنتخب عن طريق 445 لاعبا أرجنتينيا و15 عن طريق الخصم.

جييريمو ستابيي الأكثر تدريبا للمنتخب بين أعوام 1939 و1958 وعام 1960، إذ قاد التانجو في 123 مباراة فاز في 82 وتعادل في 20 وخسر 21.

* الصورة من موقع كلارين الأرجنتيني.

الفوز الأكثر تحقق أمام الإكوادور بنتيجة 12-0 في كوبا أمريكا 1942 في أرض أوروجواي.

17 لقبا حققها الألبيسيسلتي، 14 كوبا أمريكا بدءا من 1921 وحتى 1993.

2 كأس عالم 1978 و1986 وكأس القارات.