عضو إدارة الزمالك: مستعدون للتفاوض مع ساسي.. وسنتخذ إجراءات قانونية حال الإخلال بالتعاقد

قال حسام الندوه عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه مازال على أتم الاستعداد للجلوس مع لاعب الفريق فرجاني ساسي لتجديد تعاقده.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث المندوه عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم السبت قائلا: "لا أعلم بشكل شخصي هل ساسي سيعود أم لا".

وكان ساسي انضم لمعسكر منتخب تونس الدولي منذ بداية شهر يونيو حيث خاض نسور قرطاج ثلاث مباريات ودية وتعرض اللاعب للإصابة ولم يشارك.

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك حديثه "لو ساسي أراد استكمال مسيرته معنا فنحن على أتم الاستعداد للجلوس والتفاوض والوصول لصيغة جيدة لكل الأطراف".

واستدرك "وإن لم يرد فنحن نتمنى له التوفيق والزمالك نادي كبير، وسيكون الزمالك الطرف الأقوى في المعادلة كما كان دائما".

وأكمل "أما حال الإخلال بالتعاقد فسوف نتخذ الإجراءات القانونية المتبعة في تلك الحالات، وسننتظر ونرى ماذا سوف يحدث، لكنني لا اعرف إن كان سيعود أم لا".

وينتهي تعاقد ساسي بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك بعد انضمامه إليه قبل ثلاث سنوات.

وذكرت بعض التقارير الصحفية التونسية في وقت سابق أن ساسي وقع بالفعل على عقود انضمامه لنادي الدحيل القطري.