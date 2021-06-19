في الدرجة الثانية - صراع القمة مشتعل بـ القاهرة وبحري.. وهبوط بني عبيد

السبت، 19 يونيو 2021 - 00:19

كتب : رضا السنباطي

مباراة بني عبيد ضد بلدية المحلة

16 مباراة في مجموعتي القاهرة وبحري أقيمت الجمعة، وتواصلت المنافسة على بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز ما جاء في مواجهات الجولة 28 في كلا المجموعتين.

مجموعة القاهرة

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ارتقى كوكاكولا للصدارة برصيد 46 بعد الفوز على طنطا الذي هبط للدرجة الثالثة بنتيجة 2-1.

بينما تراجع بورتو السويس للوصافة بعد الخسارة من الترسانة بهدفين دون رد، وتوقف رصيد بورتو عند 45 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع صيد الترسانة إلى 39 نقطة سابعا.

وظل الداخلية في المركز الثالث برصيد 44 نقطة بعد تعادله سلبيا مع جمهورية شبين.

وتوقف رصيد القناة في المركز الرابع عند 43 نقطة بعد الخسارة من بتروجت 3-1.

وفي باقي المباريات انتصر زد على الزرقا بنتيجة 2-1، وفاز النصر على المريخ بهدف دون مقابل رافعا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس.

وفاز السكة الحديد على النجوم 3-2، وخسر منتخب السويس أمام سرس الليان 1-0.

مجموعة بحري

واصل حرس الحدود صدارته للمجموعة بالفوز على الأولمبي بهدف غريب ياسر رافعا رصيده إلى 61 نقطة.

وأكمل فاركو محاولات اللحاق بالحرس بالفوز على سبورتينج 3-1 ليظل الفارق 3 نقاط عن الصدارة في المركز الثاني قبل جولتين على النهاية.

وفاز المنصورة بهدف جلال الشرقاوي على مالية كفر الزيات، وتعادل بلدية المحلة مع أبو قير سلبيا، وكفر الشيخ مع الجزيرة بهدف لكل فريق.

وانتصر الحمام على بني عبيد بهدف مصطفى عفروتو من ركلة جزاء، وتعرض أحمد درة مدافع بني عبيد لحالة بلع اللسان ونُقل للمستشفى، وبتلك النتيجة هبط بني عبيد رسميا للدرجة الثالثة.

وأخيرا تعادل الرجاء مع بيلا بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت تواجد تحكيمي نسائي لـ شاهندة المغربي.

في الدرجة الثانية بني عبيد مجموعة القاهرة مجموعة بحري
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