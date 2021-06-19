كرة طائرة - رضا هيكل لـ في الجول: من أفضل بطولات حياتي.. رددنا على المشككين

السبت، 19 يونيو 2021 - 00:13

كتب : إبراهيم رمضان

احتفالات كبيرة في صور تتويج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة

وصف رضا هيكل نجم الزمالك للكرة الطائرة بأن التتويج ببطولة كأس مصر لهذا الموسم، من أفضل البطولات التي حققها في مسيرته.

الزمالك توج ببطولة كأس مصر لكرة الطائرة للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي 3-2 في النهائي.

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وقال هيكل في تصريحات لـFilGoal.com: "بطولة غالية ومن أفضل البطولات في حياتي. نرد بها على من اتهمونا بالتقصير وهاجمونا".

وأضاف "لم نقصر لكن الظروف كانت معاكسة لنا في الفترة السابقة، قبل أن تتحسن حاليا وننعم ببعض الاستقرار".

هيكل أتبع "نادي الزمالك شيء كبير وعظيم بالنسبة لنا، ومستحيل أن نقصر في حقه. هذه البطولة تعويض صغير مننا كفريق عن الفترة السابقة".

واستمر "أؤكد لجماهير الزمالك إن ما حدث في السابق ليس بإرادتنا. نقدركم جميعا، الزمالك وجماهيره في قلوبنا وأنتم الداعم والسند الدائم لنا".

هيكل أتم "الزمالك في القلب وجماهيرة الذي نحن منها في قلوبنا دائما".

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