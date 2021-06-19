كرة طائرة – مدرب الزمالك: انتصار اليوم كان حاسما لهذا الجيل من اللاعبين

السبت، 19 يونيو 2021 - 00:04

كتب : إبراهيم رمضان

احتفالات كبيرة في صور تتويج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة

يرى محمد اللقاني مدرب الزمالك لكرة الطائرة، إن فوز فريقه اليوم على الأهلي كان حاسما في مصير الجيل الحالي من اللاعبين.

الزمالك هزم الأهلي 3-2 في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة، وتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

أخبار متعلقة
كرة طائرة – الزمالك ينهي صيام 5 سنوات ويحسم الكأس على حساب الأهلي انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

وقال اللقاني في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "لاعبو الزمالك كانوا على قلب رجل واحد، وكان لديهم الإصرار للفوز على الأهلي والتتويج بالكأس وتعويض خسارة لقب الدوري".

وأضاف "التركيز قادنا للفوز على النادي الأهلي الذي يعد "منتخب مصر" لامتلاكه 11 لاعبا دوليا بجانب محترفين اثنين".

اللقاني أتبع "العامل البدني كان له دور مهم في حسم اللقاء لصالح الزمالك. الزمالك فاز على طلائع الجيش في نصف النهائي بعد خوض 4 أشواط، واليوم فاز على الأهلي بعد خوض 5 أشواط، ولاعبو الزمالك قدموا أداء ثابتا فنيا وبدنيا خلال اللقاءين وهذا يدل على أن الفريق كان على أتم استعداد لمواجهتس نصف النهائي والنهائي فنيا وبدنيا".

وأتم "مباراة اليوم كانت حاسمة ومصيرية في تاريخ الجيل الحالي بنادي الزمالك، خاصة أن الفريق لم يحقق الانتصار على الأهلي في السنوات الأخيرة، والهزيمة في لقاء اليوم كانت كفيلة بتدمير هذا الجيل".

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة إخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

وتولى اللقاني مؤخرا تدريب منتخب مصر بشكل مؤقت بجانب تدريب الزمالك.

كرة طائرة الزمالك محمد اللقاني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين ضد أوروجواي في دربي لابلاتا 3 دقيقة | أمريكا
تشكيل كوبا أمريكا - 4 تغييرات في الأرجنتين وميسي أساسي.. وسواريز وكافاني يقودان أوروجواي 30 دقيقة | أمريكا
تشيلي تتحدث الإنجليزية 44 دقيقة | أمريكا
كوميك بوك في الجول – مكالمة لوف لـ مولر التي غيرت كل شيء ساعة | يورو 2020
عضو إدارة الزمالك: مستعدون للتفاوض مع ساسي.. وسنتخذ إجراءات قانونية حال الإخلال بالتعاقد ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - صراع القمة مشتعل بـ القاهرة وبحري.. وهبوط بني عبيد ساعة | مصر
كرة طائرة - رضا هيكل لـ في الجول: من أفضل بطولات حياتي.. رددنا على المشككين ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة – مدرب الزمالك: انتصار اليوم كان حاسما لهذا الجيل من اللاعبين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 3 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 4 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
قد ينال إعجابك