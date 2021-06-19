كرة طائرة – مدرب الزمالك: انتصار اليوم كان حاسما لهذا الجيل من اللاعبين

يرى محمد اللقاني مدرب الزمالك لكرة الطائرة، إن فوز فريقه اليوم على الأهلي كان حاسما في مصير الجيل الحالي من اللاعبين.

الزمالك هزم الأهلي 3-2 في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة، وتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.



































وقال اللقاني في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "لاعبو الزمالك كانوا على قلب رجل واحد، وكان لديهم الإصرار للفوز على الأهلي والتتويج بالكأس وتعويض خسارة لقب الدوري".

وأضاف "التركيز قادنا للفوز على النادي الأهلي الذي يعد "منتخب مصر" لامتلاكه 11 لاعبا دوليا بجانب محترفين اثنين".

اللقاني أتبع "العامل البدني كان له دور مهم في حسم اللقاء لصالح الزمالك. الزمالك فاز على طلائع الجيش في نصف النهائي بعد خوض 4 أشواط، واليوم فاز على الأهلي بعد خوض 5 أشواط، ولاعبو الزمالك قدموا أداء ثابتا فنيا وبدنيا خلال اللقاءين وهذا يدل على أن الفريق كان على أتم استعداد لمواجهتس نصف النهائي والنهائي فنيا وبدنيا".

وأتم "مباراة اليوم كانت حاسمة ومصيرية في تاريخ الجيل الحالي بنادي الزمالك، خاصة أن الفريق لم يحقق الانتصار على الأهلي في السنوات الأخيرة، والهزيمة في لقاء اليوم كانت كفيلة بتدمير هذا الجيل".

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة إخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

وتولى اللقاني مؤخرا تدريب منتخب مصر بشكل مؤقت بجانب تدريب الزمالك.