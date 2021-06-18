مؤتمر إنريكي: بالأرقام.. فيا وكين فقط أفضل من موراتا

دعم لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا ألفارو موراتا مهاجم الفريق بعد الانتقادات التي نالته عقب مباراة السويد، كما أكد على أهمية عودة بوسكيتس للفريق.

وكان موراتا قد تعرض لصافرات الاستهجان في المباراة الماضية أمام السويد بسبب إضاعته للفرص.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع بولندا غدا السبت في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي لمباراة بولندا: "قمت بتحليل المباراة وتحدثت مع اللاعبين وعرضت لهم صور، يجب أن نكون أكثر حدة أمام المرمى".

وتابع "الصافرات ضد موراتا؟ لقد كنت أركز على تشجيعات جماهير إشبيلية لموراتا، هم محبون لكرة القدم ولديهم شغف وذلك سيساعدنا غدا".

وأوضح "المدربون لديهم معلومات أكثر من الصحفيين والجماهير، هذا الصباح عندما قلت أن من سيلعب هو موراتا و10 لاعبين آخرين، كان لأعطيه الثقة وأشجعه. ألفارو يفعل الكثير من الأشياء الجيدة".

وأضاف "إذا نظرنا للأرقام فإن موراتا بعد خوضه لـ 40 مباراة مع منتخب إسبانيا، فالوحيد الذي يعتبر أفضل منه هو دافيد فيا، وعلى المستوى العالمي الوحيد الذي لديه أهداف أكثر بعد 40 مباراة هو هاري كين".

ألفارو موراتا لعب 41 مباراة بقميص إسبانيا. سجل فيهم 19 هدفا.

وشدد "حتى المباراة الأخيرة، فكل الاحتمالات ستظل واردة، ولن نتوقع أي شيء، ولكننا نريد أن نجعل جماهيرنا سعيدة".

وأتم "عودة سيرخيو بوسكيتس مهمة جدا لنا جميعا، لأنه هو القائد ومن يعطي شعور جيد لكل أعضاء المنتخب، لقد تدرب بشكل منفرد في المنزل، ونحن تفقدنا فحوصاته، ووجدنا أنه بأفضل حال".

وكان بوسكيتس قد أصيب بفيروس كورونا قبل بداية يورو 2020، ولكنه عاد للتدريباب مؤخرا بعدما شٌفي بشكل كامل وتحولت مسحته إلى سلبية.

وتعادل منتخب إسبانيا في الجولة الأولى مع السويد بدون أهداف.

ويتصدر منتخب السويد المجموعة الخامس برصيد أربع نقاط بعد الفوز على سلوفاكيا اليوم بهدف مقابل لا شيء في انتظار مواجهة إسبانيا وبولندا غدا.