مؤتمر موراتا عن الاكتئاب.. واستحالة إعجاب الجميع به

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 23:21

كتب : عبد الرحمن فوزي

ألفارو موراتا - إسبانيا والسويد - يورو 2020

كشف ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا عن طريقة تعامله مع الانتقادات التي يتلقاها عند إضاعته للفرص أمام المرمى، وعن رأيه في مواجهة روبيرت ليفاندوفسكي.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع بولندا مساء غد السبت في الجولة الثانية من دور مجموعات ليورو 2020.

وكل ما يلي على لسان ألفارو موراتا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيا وبولندا:

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"هذا الوضع طبيعي بالنسبة لي، أنا ألعب لـ إسبانيا منذ منتخب تحت 17 سنة لأكون في مثل تلك البطولة".

"لا يمكنني أن أعجب الجميع، وعندما يكون هناك انتقادات يجب أن تحترمهم، ولكن تسمع القليل وتعمل كثيرا".

" فرصتي الضائعة؟ المواجهات الفردية تحدث بسرعة كبيرة بحيث لا يتوفر لديك الوقت للتفكير، اهتز حارس المرمى واضررت للتكيف مع القائم، لا أعرف ما إذا كانت ستدخل الكرة غدا، ولكن سأعطي 200% من مستواي كما ألعب في كل مرة".

وكان موراتا قد أهدر انفرادا صريحا بالمرمى في مباراة السويد، بعدما سدد الكرة بجانب المرمى.

"أن تتعادل في مباراة كنت الأفضل بها شيء عادي، لكن ذلك يكلفك عدم الراحة".

"رأي الناس لا يغير مزاجي إذا قمت بوضع علامة، سأكون سعيدا بالأشخاص المتواجدين معي دائما، لكنني رائع".

"أهم شيء أفعله هو أن أعيش بحياة طبيعية وأن أكون مع زملائي. كل ما نقوم به هنا مهم".

"مواجهة ليفاندوفسكي؟ أعتبر ليفاندوفسكي واحد من أفضل المهاجمين في التاريخ، هو رائع، أود أن أحصل على الكثير منه ومعجب به، لكنني ألفارو موراتا. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيدا غدا".

"الاكتئاب؟ هناك العديد من الأمراض مثل القلق أو الاكتئاب والذي لا يتم معاملتهم بشكل جيد، إنه شيء ليس له اسم ولا شكل ولكنه موجود وأوصي أن يذهب الناس إلى أخصائي إذا شعروا بأي مشكلة".

وكان موراتا قد تحدث في فترة سابقة عن اقترابه من الإصابة بالاكتئاب أثناء فترة تواجده في تشيلسي.

"من الواضح أن المهاجم يعيش بالقرب من المرمى، مهمتنا هي أن نسجل الأهداف، ضد السويد قدمت الكثير على الجانب البدني، وأعتقد أنني قمت ببعض الأشياء الجيدة، لكن يبدو أن كل شيء يعود إلى الأهداف، إنه جزء من عملنا".

وأعلن نادي يوفنتوس عن تمديد إعارة ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد لموسم إضافي.

وتعادل منتخب إسبانيا في الجولة الأولى مع السويد بدون أهداف.

ويتصدر منتخب السويد المجموعة الخامس برصيد أربع نقاط بعد الفوز على سلوفاكيا اليوم بهدف مقابل لا شيء في انتظار مواجهة إسبانيا وبولندا غدا.

يورو 2020 موراتا إسبانيا
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