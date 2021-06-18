انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. فوز اللاروخا
الجمعة، 18 يونيو 2021 - 22:52
كتب : FilGoal
يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلي وبوليفيا في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021.
وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.
المباراة بقيادة تحكيمية من الإسباني خيل مانزانو.
لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+2: إدواردو فارجاس يسجل الهدف الثاني لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.
ق 79: بيخارانو يسدد ترتطم الكرة بأقدام دفاع تشيلي وتمر أعلى من القائم لركنية.
ق 75: عرضية من الجهة اليمني، ورأسية من بيناريس لكن لامبي في الموعد يتصدى لها بسهولة.
ق 72: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من بيخارانو تمر بجوار القائم الأيسر لكلاوديو برافو.
ق 60: محاولات تشيلية غير مكتملة.
ق 56: سافيدرا يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها برافو مبعدا الكرة لركنية.
بداية الشوط الثاني
Estas fueron las acciones más destacadas del primer tiempo en Cuiabá, donde @LaRoja le está ganando a @laverde_fbf por 1-0
🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/lluvGzai8g— Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2021
نهاية الشوط الأول
ق 45: مراوغة من فاكا خارج منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية تمر أعلى من قائم كلاوديو برافو.
ق 42: عرضية من مينا تصل إلى فيدال لكن رأسيته تصل سهلة في يد لامبي.
ق 34: تسديدة من إدوين سافيدرا تصل سهلة في يد كلاوديو برافو.
ق 29: توغل من إروين سافيدرا من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية مرت من الجميع وسددها روبرتو فيرنانديز مهدرا التعادل برعونة.
ق 17: صاروخ من جيان مينيزيس جناح تشيلي وركنية جديدة بعد تألق لامبي.
ق 16: تسديدة من إريك بولجار من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها لامبي وتتحول لركنية.
ق 14: عرضية من الجهة اليمنى يرتقى لها بيريرتون برأسية يبعدها لامبي ببراعة.
¡GOLAZO! Ben Brereton anotó el 1-0 de @LaRoja ante Bolivia con una gran definición ⚽
What a strike! Ben Brereton makes it 1-0 to @LaRoja against Bolivia with a great finish ⚽
🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/pPXGjgBkhs— Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2021
ق 9: جووووول أول في اللقاء لـ تشيلي.. فارجاس يمرر إلى بن بيريرتون الذي ينفرد بالمرمى ويسدد أرضا على يسار الحارس.
ق 4: ركنية لتشيلي من تشارليز أرنجوايز تصل على حدود منطقة الجزاء ويسدد جيان مينيزيس لكن حارس بوليفيا يتصدى ببراعة.
بداية اللقاء