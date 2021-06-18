انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. فوز اللاروخا

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلي وبوليفيا في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021.

وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.

المباراة بقيادة تحكيمية من الإسباني خيل مانزانو.

لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+2: إدواردو فارجاس يسجل الهدف الثاني لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق 79: بيخارانو يسدد ترتطم الكرة بأقدام دفاع تشيلي وتمر أعلى من القائم لركنية.

ق 75: عرضية من الجهة اليمني، ورأسية من بيناريس لكن لامبي في الموعد يتصدى لها بسهولة.

ق 72: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من بيخارانو تمر بجوار القائم الأيسر لكلاوديو برافو.

ق 60: محاولات تشيلية غير مكتملة.

ق 56: سافيدرا يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها برافو مبعدا الكرة لركنية.

بداية الشوط الثاني

#CopaAmérica 🏆 Estas fueron las acciones más destacadas del primer tiempo en Cuiabá, donde @LaRoja le está ganando a @laverde_fbf por 1-0 🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/lluvGzai8g — Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2021

نهاية الشوط الأول

ق 45: مراوغة من فاكا خارج منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية تمر أعلى من قائم كلاوديو برافو.

ق 42: عرضية من مينا تصل إلى فيدال لكن رأسيته تصل سهلة في يد لامبي.

ق 34: تسديدة من إدوين سافيدرا تصل سهلة في يد كلاوديو برافو.

ق 29: توغل من إروين سافيدرا من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية مرت من الجميع وسددها روبرتو فيرنانديز مهدرا التعادل برعونة.

ق 17: صاروخ من جيان مينيزيس جناح تشيلي وركنية جديدة بعد تألق لامبي.

ق 16: تسديدة من إريك بولجار من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها لامبي وتتحول لركنية.

ق 14: عرضية من الجهة اليمنى يرتقى لها بيريرتون برأسية يبعدها لامبي ببراعة.

#CopaAmérica 🏆 ¡GOLAZO! Ben Brereton anotó el 1-0 de @LaRoja ante Bolivia con una gran definición ⚽ What a strike! Ben Brereton makes it 1-0 to @LaRoja against Bolivia with a great finish ⚽ 🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/pPXGjgBkhs — Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2021

ق 9: جووووول أول في اللقاء لـ تشيلي.. فارجاس يمرر إلى بن بيريرتون الذي ينفرد بالمرمى ويسدد أرضا على يسار الحارس.

ق 4: ركنية لتشيلي من تشارليز أرنجوايز تصل على حدود منطقة الجزاء ويسدد جيان مينيزيس لكن حارس بوليفيا يتصدى ببراعة.

بداية اللقاء