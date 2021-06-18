تشكيل كوبا أمريكا - لاسارتي يجري تغييرا وحيدا لـ تشيلي.. وعودة ثنائي بوليفيا المخضرم

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 22:28

كتب : FilGoal

مارتن لاسارتي - تشيلي

يعتمد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي على ثلاثي هجومي لمواجهة بوليفيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2021.

وأجرى لاسارتي تغييرا وحيدا على تشكيل اللاروخا عن مباراة الأرجنتين السابقة، إذ يشارك بن بريريتون عوضا عن المصاب كارلوس بالاسيوس.

فيما أجرى منتخب بوليفيا 4 تغييرات عن تشكيل مباراة باراجواي الماضية، إذ يعود الحارس المخضرم كارلوس لامبي للمشاركة أساسيا، وكذلك القائد خوان أرسي.

أخبار متعلقة
ميسي بعد التعادل مع تشيلي: ركلة الجزاء غيرت المباراة.. ولدينا مواجهة أخرى صعبة رأسية بورخا تصعق الأرجنتين وتخطف تعادلا ثمينا لـ كولومبيا في +94.. ولاسارتي دون فوز مع تشيلي أحد الناجين من كارثة شابيكوينسي ينجو من الموت في بوليفيا من على ارتفاع 150 مترا بعد فنزويلا.. بوليفيا تعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا باراجواي تكسر صمود بوليفيا

وجاء تشكيل تشيلي

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: إيجينيو مينا – جييريمو ماريبان – جاري ميديل – مارويسيو إيسلا

الوسط: تشارليز أرنجويز – إريك بولجار – أرتورو فيدال

الهجوم: جيان مينيزيس – بن بريريتون – إدواردو فارجاس

وجاء تشكيل بوليفيا

حراسة المرمى: كارلوس لامبي

الدفاع: دييجو بيجارنو – أدريان جوسينو – يارو كوينتيروس – روبرتو فيرنانديس

الوسط: خوان أرسي – إروين سافيدرا – ليونيل جوستينيانو – راميرو فاكا – جيسون شورا

الهجوم: جيلبرت ألفاريز

وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.

بوليفيا تشيلي كوبا أمريكا 2021
نرشح لكم
أخر الأخبار
معركة على خطى الأجداد 15 دقيقة | يورو 2020
مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. جوووووووووووول أول 18 دقيقة | أمريكا
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس 20 لاعبا للقاء الرجاء في الكونفدرالية.. وغياب بكري 27 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل كوبا أمريكا - لاسارتي يجري تغييرا وحيدا لـ تشيلي.. وعودة ثنائي بوليفيا المخضرم 43 دقيقة | أمريكا
مؤتمر الشعباني: الترجي والأهلي كلاسيكو إفريقيا.. مواجهة لا تُحسم من المباراة الأولى 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: لا نية لأي تغيير في عدد الصاعدين أو الهابطين من الدوري 58 دقيقة | الدوري المصري
كيميتش: نعلم ما هو على المحك وينتظرنا ضد البرتغال ساعة | يورو 2020
خالد قمر لـ في الجول: سنقاتل على المركز الرابع.. وأتمنى الاعتزال في الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 3 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 4 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
قد ينال إعجابك