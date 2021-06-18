تشكيل كوبا أمريكا - لاسارتي يجري تغييرا وحيدا لـ تشيلي.. وعودة ثنائي بوليفيا المخضرم

يعتمد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي على ثلاثي هجومي لمواجهة بوليفيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2021.

وأجرى لاسارتي تغييرا وحيدا على تشكيل اللاروخا عن مباراة الأرجنتين السابقة، إذ يشارك بن بريريتون عوضا عن المصاب كارلوس بالاسيوس.

فيما أجرى منتخب بوليفيا 4 تغييرات عن تشكيل مباراة باراجواي الماضية، إذ يعود الحارس المخضرم كارلوس لامبي للمشاركة أساسيا، وكذلك القائد خوان أرسي.

وجاء تشكيل تشيلي

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: إيجينيو مينا – جييريمو ماريبان – جاري ميديل – مارويسيو إيسلا

الوسط: تشارليز أرنجويز – إريك بولجار – أرتورو فيدال

الهجوم: جيان مينيزيس – بن بريريتون – إدواردو فارجاس

وجاء تشكيل بوليفيا

حراسة المرمى: كارلوس لامبي

الدفاع: دييجو بيجارنو – أدريان جوسينو – يارو كوينتيروس – روبرتو فيرنانديس

الوسط: خوان أرسي – إروين سافيدرا – ليونيل جوستينيانو – راميرو فاكا – جيسون شورا

الهجوم: جيلبرت ألفاريز

وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.