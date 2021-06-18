خالد قمر لـ في الجول: سنقاتل على المركز الرابع.. وأتمنى الاعتزال في الاتحاد

مازال خالد قمر يحلم بالعودة لمنتخب مصر رغم تقدمه في السن، ومازال أيضا يتألق على أرض الملعب.

فاز الاتحاد السكندري على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف واحد أمس الخميس في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز. أحرز خالد قمر هدفا فريقه وجاء الهدف الثاني بمقصية رائعة.

خالد قمر تحدث لـFilGoal.com عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة، وعن حلمه للعودة لمنتخب مصر.

وكل ما يلي على لسان خالد قمر لـFilGoal.com

"لم أتدرب على هذا الهدف بشكل خاص، كل فريق لعبت له كنت دائما ألعب هذه اللعبة ولكن حالفني التوفيق تلك المرة".

"هل هنأك حسام حسن بشكل شخصي؟ لم يهنأني بشكل شخصي ولكنه هنأنا جميعا وحفزنا للمباراة المقبلة وأكد لنا أنها بداية جيدة".

"حسام حسن يدرب المهاجمين كلهم على المرمى ولكن بعض الأوقات أطلب منه أن يدربني بشكل فردي ويفعل ذلك".

"موقف الاتحاد؟ في أيدينا أن ننهي في المركز الرابع، ولكن بشرط أن نفكر في كل مباراة على حدة، والمركز الرابع ليس ببعيد. مباراة واحدة قد تضعنا في المربع الذهبي".

ويحتل الاتحاد حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بعد خوضه لـ 26 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع.

وتحدث قمر على الانضمام للمنتخب ضاحكا: "لا أعلم، أنا أقدم مستوى جيد منذ عدة مواسم ولا أنضم، أتمنى الانضمام بكل تأكيد في النهاية هي وجهة نظر جهاز فني وأنا أحترمها".

"مؤازرة سيسيه بالمباراة؟ أقل شيء أن نرفع قميصه، أحبه جدا وهو من أقرب اللاعبين إلى قلبي وأتمنى أن يعود سريعا".

وتعرض رزاق سيسيه للإصابة بشرخ إجهادي في الركبة، وخضع لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر.

"كلمة لجمهور الاتحاد؟ سنقاتل للنهاية ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجلكم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم أنا ولاعبي الفريق، وأكررها أتمنى أن أنهي حياتي الكروية داخل الاتحاد السكندري ولن أرحل إلا إذا طلبت مني الإدارة ذلك".

ويتواجد خالد قمر مع الاتحاد السكندري منذ 2018 بعد الانضمام من الزمالك، كما كان قد انضم في 2016 للاتحاد لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك.

وشارك قمر مع الاتحاد هذا الموسم في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة آخر.

ولعب قمر بقميص الاتحاد السكندري في الفترة الأولى والثانية 112 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وصناعة 18 هدفا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة غزل المحلة يوم السبت 26 يونيو على ملعب غزل المحلة في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.