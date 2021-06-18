كرة طائرة – الزمالك ينهي صيام 5 سنوات ويحسم الكأس على حساب الأهلي

أنهى نادي الزمالك صيام 5 سنوات عن البطولات، وتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي.

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي البطولة على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

تقدم الزمالك بشوطين مقابل لا شيء أولا. حسم الشوط الأول بنتيجة 25-23 ثم بالشوط الثاني بنتيجة 25-18.

وعاد الأهلي بقوة، فحسم الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-22 ثم 26-24.

لجأ الفريقان إلى الشوط الخامس والحاسم، وفيه فاز الزمالك بنتيجة 15-10، ليتوج الزمالك ببطولة كأس مصر.

الأهلي كان قد فاز ببطولة الدوري لهذا الموسم في وقت سابق، فيما حل الزمالك ثانيا، ليتقاسم الفريقان بطولتي هذا الموسم.