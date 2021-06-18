مودريتش: هناك طعم مرير بعد هذه المباراة

وصف لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا تعادل فريقه أمام التشيك بالمباراة المريرة.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد كرواتيا

وتعادل منتخب كرواتيا مع التشيك بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات ب يورو2020.

أحرز باتريك شيك هدف التشيك من ركلة جزاء، بينما تعادل إيفان بيريسيتش لكرواتيا.

وحصل لوكا مودريتش على جائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال مودريتش في تصريحات للصحفين عقب المباراة: "هناك طعم مرير بعد هذه المباراة لأننا لم نفز".

وتابع "دخلنا المباراة بشكل غير منظم حقا، لكننا ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأوضح "لقد سجلنا هذا الهدف وكان بإمكاننا أن نسجل أكثر وللأسف لم نفز، علينا أن نهزم إسكتلندا".

التعادل وضع التشيك في صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع أهداف قبل مباراة إنجلترا وإسكتلندا، بينما وضع كرواتيا في المركز الثالث.

وانفرد باتريك شيك مهاجم التشيك بصدارة قائمة الهدافين بعد الوصول للهدف الثالث في مباراتين.

ويلتقي منتخب كرواتيا في المباراة المقبلة مع إسكتلندا يوم الثلاثاء 22 يونيو على ملعب هامبدين بارك في إسكتلندا.

بينما يلتقي منتخب التشيك مع إنجلترا في نفس التوقيت على ملعب ويمبلي في إنجلترا.