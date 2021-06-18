الجونة يفرض تعادلا سلبيا على دجلة ويواصل تفوقه منذ 2018

اكتفى وادي دجلة والجونة بالتعادل السلبي في الجولة 26 من الدوري المصري على ملعب الأهلي WE السلام.

وللمباراة السادسة على التوالي لم يستطع دجلة حصد الـ 3 نقاط في أي مباراة منذ الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 4-2 في الجولة 18.

بينما حافظ الجونة على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا، إذ تعادل سلبيا في 3 مباريات أمام غزل المحلة والزمالك وفاز على الاتحاد السكندري 1-0.

وحافظ الجونة أيضا على سجله الجيد ضد دجلة منذ 2018، إذ لم يخسر للمباراة الرابعة أمام الغزلان ودون أن يستقبل أي أهداف خلالها.

تعادل رفع رصيد وادي دجلة إلى 19 نقطة في المركز الـ 17 –قبل الأخير- من 25 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن أسوان صاحب المركز الـ 15.

وسيلتقي دجلة وأسوان في الجولة المقبلة يوم 25 يونيو.

بينما ظل الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة من 26 مباراة، بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا قبل المواجهة القادمة بينهما.

التشكيل

قاد المخضرم صلاح أمين هجوم وادي دجلة، ومن خلفه أحمد عاطف وحسام عرفات.

في المقابل قاد عمر السعيد المُعار من الزمالك هجوم الفريق الساخلي ومن خلف أحمد عامر ومحمود الشبراوي.

وصف المباراة

أول تهديد كان من محمد رضا لاعب وسط دجلة بتسديدة تصدى لها إسلام طارق بثبات في الدقيقة العاشرة.

رد الجونة جاء في الدقيقة 31 بعرضية من التونسي محمد الحبيب يكن لكن تسديدة محمود الشبراوي مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة التالية تحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء بعد تدخل على حسام عرفات.

وفي الدقيقة 41 احتسب أحمد حمدي الحكم ركلة جزاء لصالح الجونة لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو تم إلغاءها، ومعها انتهت أحداث الشوط الأول.

الشوط الثاني لم يشهد خطورة في ظل تحفظ الفريقين، وكاد كريم الدبيس البديل أن يسجل هدف خطف الـ 3 نقاط لكن حارس الجونة أبعدها ببراعة لركنية في الدقيقة 85.

لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد في الدوري المصري.