كشري لـ في الجول: هبوط الإنتاج الحربي؟ المهمة صعبة وهناك أمل.. واستبعد من لا يشعر بالإصرار

شدد أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لـ الإنتاج الحربي على استبعاد لاعبي الفريق الذين لا يمتلكون الروح والإصرار من أجل البقاء في الدوري المصري.

ويتذيل الإنتاج الحربي ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 24 مباراة، بفارق 10 نقاط عن أسوان صاحب المركز الـ 15.

ورد كشري على سؤال FilGoal.com، هل يهبط الإنتاج الحربي؟ قائلا: "لا أنكر أن المهمة صعبة للغاية، لكن هناك أمل".

وأوضح "نقدم مباريات كبيرة ونتفوق في كل شيء، لكن ينقصنا الحفاظ على نظافة شباكنا وإنهاء الهجمات في مرمى المنافسين".

وأكمل "تواجهنا مشكلة إنهاء الفرص بشكل جيد أمام الخصم، وتتكرر كثيرا الأخطاء التي تتسبب في استقبال أهداف".

وتابع "اجتمعت باللاعبين وأخبرتهم أن الفرصة قائمة وهناك أندية تتصارع معنا تخسر وتفقد نقاط، ولابد أن نلعب لآخر لحظة".

وشدد "قررت استبعاد أي لاعب لا أشعر بوجود إصرار وروح له، هناك بعض اللاعبين ليس لديهم إصرار واستبعدهم من الفريق وسأشرك فقط من يمتلك الروح، والنادي لا يُقصر معنا في شيء واللاعبون حصلوا على حقوقهم".

وتابع "نواجه سوء توفيق أتمنى أن ينتهي، مباراة طلائع الجيش الأخيرة كان المفترض أن نفوز، وفي النهاية سنقاتل لآخر لحظة".

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة 27 من الدوري يوم 25 يونيو الجاري.

وتطرق مهاجم الأهلي السابق للحديث عن مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "مباراة كبيرة وصعبة، وأتمنى أن يخرج الأهلي من المباراة بنتيجة إيجابية".

ونصح لاعبو الأهلي قائلا: "المهم أن يكون هناك توازن داخل الملعب، ودفاع جيد والاعتماد على المساحات في خط دفاع الترجي".

وأتم "لابد من استغلال سرعات الأهلي مع بطء دفاع الترجي، ولو استطاع الأهلي استغلال تلك الثغرة سيعود بنتيجة إيجابية من تونس".

ويلتقي الأهلي مع الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت في تونس، وبعد أسبوع في القاهرة.