انتهت يورو 2020 - إنجلترا (0)-(0) اسكتلندا.. تعادل سلبي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

هاري كين مع إنجلترا أمام اسكتلندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا واسكتلندا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من يورو 2020.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 78 عرضية من روبيرتسون تمر من الجميع ويقابلها تشي آدمز بتصويبة فوق المرمى.

ق. 75 ستيوارت أرمسترونج يشارك بدلا من جيلمور.

ق. 74 ماركوس راشفورد يشارك بدلا من هاري كين.

ق. 62 تبديل أول بدخول جاك جريليش بدلا من فيل فودين.

ق. 61 أوووه ركنية وتصويبة من لينكون ديكيس، ورييس جيمس ينقذها من على الخط ببراعة.

ق. 48 تصويبة قوية جدا من ماسون ماونت وديفيد مارشال يحولها إلى ركنية ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 تصويبة على الطائر من أودونيل وبيكفورد يتألق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 28 عرضية يقابلها هاري كين برأسية بجانب المرمى.

ق. 16 فرصة خطيرة جديدة لإنجلترا بطولية إلى فيل فودين الذي يتسلم الكرة ويسدد لكن بجانب القائم.

ق. 12 أوووه العارضة تمنع الأول. ركنية قابلها جون ستونز برأسية في العارضة.

ق. 3 فرصة أولى خطيرة لـ اسكتلندا من عرضية وتصويبة مباشرة من أدامز لكن ستونز ينقذ ببراعة.

بداية المباراة

يورو 2020 إنجلترا اسكتلندا
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