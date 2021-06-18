تقرير مغربي: رئيس الرجاء في القاهرة لحسم انتقال رحيمي لـ الأهلي

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن رشيد الأندلسي رئيس الرجاء المغربي ترأس بعثة الناس التي توجهت اليوم الجمعة إلى القاهرة لإتمام انتقال سفيان رحيمي لـ الأهلي.

ويستعد الرجاء لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب الدفاع الجوي.

وأشار التقرير إلى أن قدوم رئيس النادي المغربي للقاهرة "لإتمام صفقة رحيمي الذي دخل الأهلي في مفاوضات جادة لضمه لصفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضاف التقرير "من المنتظر أن يحسم الأندلسي الانتقال بالقاهرة علما أن الرجاء كان قد حدد قيمة بيع رحيمي بثلاثة ملايير سنتيم (3 ملايين دولار) في حين عرض الأهلي مليارين (مليوني دولار)".

وكان نادي الرجاء قد كشف لـ FilGoal.com عدم تقدم الأهلي بأي عرض رسمي رغم التقارير.

وصرّح سعيد وهبي المتحدث الرسمي للنادي المغربي لـ FilGoal.com "لم يحدث أي تفاوض رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك، بشأن جناح الفريق سفيان رحيمي".

وأردف "نعتمد على العروض الرسمية فقط ولم يتحدث معنا مسؤول رسمي من جانب أي ناد مصري".

صاحب الـ 24 عاما، يلعب على الجناحين الأيسر والأيمن، ويقدم موسما رائعا رفقة الرجاء.

وفاز رحيمي الابن البار للرجاء حيث لم يلعب لغيره، لقب دوري محلي، ولقب الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي، مع فريقه.

كما حصد كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة أسود الأطلس محققا جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.