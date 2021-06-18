قذيفة في قلب هالك

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 19:57

كتب : رامي جمال

صورة تقرير كرواتيا والتشيك - يورو 2020

احتفل باتريك شيك بطريقة "هالك" الكارتونية تعبيرا عن القوة ولكن قذيفة إيفان بيريستش حرمته من الانتصار.

وتعادل منتخب كرواتيا إيجابيا بهدف لمثله مع منافسه التشيك اليوم الجمعة في ملعب هامبدن بارك في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إنجلترا واسكتلندا كذلك.

افتتح باتريك شيك أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأدرك بيريسيتش التعادل لكرواتيا بتسديدة قوية في الدقيقة 47.

بتلك النتيجة تصدر منتخب التشيك المجموعة مؤقتا بأربع نقاط يليه إنجلترا بثلاث نقاط ثم كرواتيا نقطة واحدة وأخيرا اسكتلندا بدون أي نقطة.

وسيلتقي منتخب إنجلترا مع اسكتلندا في وقت لاحق من مساء اليوم.

وقاد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش وأنتي ريبيتش فيما اعتمد منتخب التشيك على مهاجمه وهدافه باتريك شيك وحيدا في الخط الأمامي.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك أي تسديدات على المرمى حتى تلك التي سددها ديان لوفرين من ركلة حرة في الدقيقة السابعة ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 12 جاء التهديد الأول من التشيك بعدما شتت لوفرين عرضية وجدها جاكوب جانكتو وسددها على الطائر لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وعقب ثماني دقائق أخطأ حارس التشيك توماس فاتشليك في تشتيت الكرة وارتطمت بريبيتش لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 33 سقط باتريك شيك على الأرض والدماء سالت من وجهه عقب ارتطامه بيد لوفرين في التحام هوائي.

ولكن عاد الحكم لمشاهدة اللقطة واحتسب ركلة جزاء لصالح التشيك.

وحولها شيك بنجاح في الشباك في الدقيقة 37 في الشباك ليعلن عن تقدم منتخب بلاده ويرتقي لصدارة هدافي البطولة بثلاثة أهداف.

وكاد أنتي ريبيتش يدرك التعادل سريعا جدا لكن تسديدته اليسارية من داخل منطقة الجزاء كانت سيئة وذهبت لخارج الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47 أدرك إيفان بيريسيتش التعادل لكرواتيا بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد توغل ناجح من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 54 سدد توماس سوسيك لاعب التشيك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

وعقب ثلاث دقائق سدد بيريسيتش كرة بدون معنى ذهبت لخارج الملعب.

ولاحت فرصة خطيرة لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 73 عن طريق نيكولا فلاسيتش لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء ذهبت لخارج الملعب.

سيطر منتخب التشيك على الكرة أكثر على الرغم من حاجة كرواتيا للفوز للإبقاء على آمالها في التأهل لدور الـ16 حية لكن عاب وصيف العالم في مونديال 2018 بطء شديد في التحضير للهجوم.

وكاد برونو بيتكوفيتش يسجل هدفا قاتلا لكرواتيا لكن تسديدته التي جاءت من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع التشيك وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كرواتيا التشيك يورو 2020
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