تشكيل يورو 2020 – عودة لوك شو ورييس جيمس لـ إنجلترا.. وروبيرتسون يقود اسكتلندا

عاد لوك شو ورييس جيمس طرفا منتخب إنجلترا للتشكيل الأساسي أمام اسكتلندا، فيما يقود أندرو روبيرتسون تشكيل اسكتلندا.

أعلن جاريث ساوثجيت وستيف كلارك مدربا إنجلترا واسكتلندا، تشكيلا الفريقين للمباراة المرتقبة بعد قليل.

تشكيل إنجلترا شهد عودة رييس جيمس ولوك شو للتشكيل على حساب كيران تريبيير وكايل ووكر.

وعاد هاري ماجواير لقائمة إنجلترا، لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء، مع استمرار تايرون مينجز بجانب جون ستونز في الدفاع.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حارس: جوردان بيكفورد.

الدفاع: لوك شو – جون ستونز – تايرون مينجز – رييس جيمس.

الوسط: ديكلان رايس – كالفين فيليبس.

أمامهما: رحيم ستيرلينج – فيل فودين – ماسون ماونت.

الهجوم: هاري كين.

أما اسكتلندا، فتبدأ بخطة 3-5-2، وبثنائي هجومي مكون من ليندون ديكس، وتشي أدامز.

ويبدأ كيران تيرني بجانب سكوت ماكتوميناي، وجرانت هانلي في الدفاع.

وجاء تشكيل اسكتلندا كالتالي:

حارس: ديفيد مارشال.

الدفاع: كيران تيرني – سكوت ماكتوميناي – جرانت هانلي.

الوسط: أندي روبيرتسون – جون ماكجين – بيلي جيلمور – كالوم ماكجريجور – ستيفين أودونيل.

الهجوم: ليندون ديكس – تشي أدامز.