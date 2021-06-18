ميلان يعلن إجراء إبراهيموفيتش لجراحة ناجحة

أعلن نادي ميلان عن إجراء زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وأكد النادي في بيان رسمي أن العملية التي أجراها اللاعب باستخدام المنظار قد سارت بشكل جيد.

وجاء في البيان أن ستيفانو ماتزوني كبير الأطباء في النادي قد أشرف على العملية الجراحية بنفسه.

كما قال البيان أن إبراهيموفيتش في حالة جيدة وسيبدأ في إعادة التأهيل على الفور.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن إبراهيموفيتش سيحتاج إلى التأهيل لمدة أربعة أسابيع من أجل العودة للركض، بينما سيكون جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات بعد ثمانية أسابيع.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن عن عودته عن الاعتزال الدولي، ليشارك مع السويد في يورو 2020.

ولكن احتياجه لإجراء العملية الجراحية ابعده عن المشاركة في البطولة.

ويحتل منتخب السويد صدارة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط عقب فوزه بهدف مقابل لا شيء على سلوفاكيا في المباراة التي أقيمت اليوم، وفي انتظار مباراة إسبانيا وبولندا.

ويكمل زلاتان إبراهيموفيتش عامه الـ 40 في شهر أكتوبر المقبل.

وكان إبراهيموفيتش قد مدد تعاقده مع ميلان لموسم إضافي لينتهي في يونيو 2022.

وشارك إبراهيموفيش مع ميلان في 27 مباراة في الموسم المنقضي، وتمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفا وصناعة ثلاثة آخرين.