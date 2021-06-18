إيزاك: تمثيل السويد شعور لا يصدق

أبدى أليكساندر إيزاك لاعب منتخب السويد سعادته بتمثيله لمنتخب بلاده في بطولة كبيرة.

وفاز منتخب السويد على سلوفاكيا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020 والتي أقيمت على ملعب أفيفا في آيرلندا.

وسجل هدف المباراة الوحيد إميل فورسبرج من ركلة جزاء، تحصل عليها إيزاك.

وحصل إيزاك على جائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال إيزاك في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "قبل البطولة حاولت أن أشرح مدى أهمية اللعب للسويد، لكن هذا أمر خاص".

وتابع "أن تكون قادرا على تمثيل السويد في بطولة بذلك الحجم هو شعور لا يصدق".

فوز منتخب السويد رفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة قبل مباراة إسبانيا وبولندا.

ويلتقي منتخب السويد في المباراة المقبلة مع بولندا يوم الأربعاء 23 يونيو على ملعب سان بيترسبرج في روسيا.

بينما يلتقي منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا في نفس اليوم على ملعب لا كارتوخا دي إشبيلية في إسبانيا.