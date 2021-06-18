انتهت في الدوري - وادي دجلة (0)-(0) الجونة.. نهاية المباراة بالتعادل السلبي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 18:58

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة والجونة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 82 عرضية يقابلها إيهاب لمباركي بتصويبة مباشرة، لكن إسلام طارق يتألق مرة أخرى.

ق. 53 صلاح أمين يتبادل الكرة مع أحمد عاطف وصلاح يراوغ الدفاع ويسدد، لكن إسلام طارق ينقذ ببراعة.

ق. 47 توغل من أحمد عاطف وتصويبة قوية يتصدى لها إسلام طارق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق. 40 ركلة جزاااء للجونة.

بداية المباراة

في الدوري وادي دجلة الجونة
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