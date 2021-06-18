مدرب السويد: نعمل سويا بشكل رائع

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 18:42

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب السويد - يورو 2020

أبدى جاني أنديرسون مدرب منتخب السويد سعادته بالعمل الجماعي الذي يقوم به فريقه.

وفاز منتخب السويد على سلوفاكيا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020، في مباراة أقيمت على ملعب أفيفا في آيرلندا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد إميل فورسبرج من ركلة جزاء.

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وقال أنديرسون في تصريحاته للصحفيين بعد المباراة: "الـ 20 أو 30 دقيقة الأولى كانوا جيدين جدا، ثم قل أدائنا قليلا وامتلكت سلوفاكيا الكرة".

وتابع "قمنا بحل المشكلة في الشوط الثاني وكنا أقوياء جدا بشكل عام، لقد قدم الشباب أداء رائعا، نحن كفريق نستطيع العمل سويا بشكل رائع".

فوز منتخب السويد رفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة قبل مباراة إسبانيا وبولندا.

ويلتقي منتخب السويد في المباراة المقبلة مع بولندا يوم الأربعاء 23 يونيو على ملعب سان بيترسبرج في روسيا.

بينما يلتقي منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا في نفس اليوم على ملعب لا كارتوخا دي إشبيلية في إسبانيا.

يورو 2020 السويد سلوفاكيا
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