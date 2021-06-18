إريكسن يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة.. ورسالة للجماهير

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، خروج كريستيان إريكسن لاعب وسط الفريق من المستشفى اليوم الجمعة.

وأصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانا، يعلن فيه عبور إريكسن لمرحلة الخطورة ومغادرة المستشفى.

وحسب البيان، فإن اللاعب زار مقر معسكر منتخب الدنمارك، ومنه سيغادر إلى المنزل، حيث سيقضي بعض الوقت رفقة عائلته.

وقال إريكسن في رسالة للجماهير عبر حساب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم: "شكرا لكم على الكم الهائل من رسائل الدعم، التي كان من الرائع والمذهل مشاهدتها".

وأضاف "العملية تمت بنجاح، وأنا أسير بشكل جيد وفقا للتعليمات الطبية".

اللاعب أتبع "كان من الرائع مشاهدة الرفاق مجددا بعد المباراة الكبيرة التي قدموها مساء أمس. لا حاجة للقول بأنني سأشجعهم الإثنين المقبل أمام روسيا".

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

كريستيان إريكسن سقط على الأرض أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من البطولة بعد تعرضه لتوقف في نبضات القلب، لكن الجهاز الطبي نجح في إنقاذه بعد عملية إنعاش استمرت لـ 15 دقيقة.

وبعد أيام قضاها صاحب الـ29 عاما في المستشفى، كشف طبيب منتخب الدنمارك عن موافقة إريكسن على تركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب.

اليوم غادر إريكسن المستشفى بعدما أجرى العملية بنجاح.

الدنمارك خسرت في الجولتين الأولتين للبطولة أمام فنلندا بهدف، وأمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المنتخب الدنماركي لمواجهة روسيا يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.