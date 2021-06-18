انتهت يورو 2020 – كرواتيا (1) - (1) التشيك.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا والتشيك التي تقام في ملعب هامبدن بارك في اسكتلندا في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: مازال التعادل الإيجابي قائما.

ق73: تسديدة من فلاسيتش من داخل منطقة الجزاء لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق57: تسديدة بدون معنى من بيريسيتش.

ق47: جوووووووووول بيريسيتش يدرك التعادل بتسديدة صاروخية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم التشيك بهدف دون رد.

ق45+3: تسديدة بعيدة من باتريك شيك من ركلة حرة.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: يا ربااااه ريبيتش يهدر فرصة التعادل سريعا جدا وسدد الكرة بشكل غير جيد خارج الملعب.

ق37: جووووووووووول باتريك شيك يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء لمنتخب التشيك.

ق35: الحكم يحتسب ركلة جزاء لمنتخب التشيك.

ق35: الحكم يعيد مشاهدة اللقطة تحسبا لوجود ركلة جزاء لمنتخب التشيك.

ق34: إصابة قوية لباتريك شيك وسقوط الدماء من رأسه بعد ارتطام بيد لوفرين.

ق30: هدوء في مجريات المباراة.

ق20: فرصة خطيرة حارس التشيك يسدد الكرة وترتطم بريبيتش ولكنها تذهب لخارج الملعب.

ق18: كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء لتمر من الجميع وتصل إلى فلاديمير يمين منطقة الجزاء، مررها إلى باتريك تشيك سددها بالقدم اليمنى تصل سهلة إلى حارس المرمى.

ق10: تسديدة بعيدة من لوفرين من ركلة حرة ذهبت لخارج الملعب.

ق5: مازالت المباراة هادئة.

انطلاق المباراة.