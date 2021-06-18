انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.

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نهاية المباراة. الزمالك بطلا لكأس مصر.

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الزمالك يحسم الشوط الخامس والحاسم بنتيجة 15-10.

بداية الشوط الخامس

الأهلي يحسم الشوط الرابع بنتيجة 26-24.

بداية الشوط الرابع

الأهلي يحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-22.

بداية الشوط الثالث

الزمالك يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18.

بداية الشوط الثاني

الزمالك يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-23

بداية المباراة

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