انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي
الجمعة، 18 يونيو 2021 - 17:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.
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نهاية المباراة. الزمالك بطلا لكأس مصر.
الزمالك يحسم الشوط الخامس والحاسم بنتيجة 15-10.
بداية الشوط الخامس
الأهلي يحسم الشوط الرابع بنتيجة 26-24.
بداية الشوط الرابع
الأهلي يحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-22.
بداية الشوط الثالث
الزمالك يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18.
بداية الشوط الثاني
الزمالك يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-23
بداية المباراة
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