الزمالك يتعادل مع شبابه وديا

تعادل الفريق الأول لنادي الزمالك مع فريق الأمل بالنادي بهدف لكل فريق وديا.

وأقيمت المباراة على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في النادي، وشهدت المباراة تجربة العديد من عناصر فرق الشباب بالنادي في إطار سياسة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون متابعة اللاعبين الناشئين.

سجل محمد أشرف "روقا" هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بتسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالحائط البشري ثم سكنت الشباك.

وتعادل فريق الأمل في الدقيقة الـ60 عن طريق محمد حمدي من ضربة رأسية في مرمى محمد قنديل حارس مرمى فريق 1999 الذي شارك مع الفريق الأول.

وتابع اللقاء كل من طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك وبدر حامد مدير قطاع الناشئين وجمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع، كما حضر طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق ومدرب عام منتخب مصر .

ويقود فريق الأمل محمد مصطفى "ممس" ومعاونيه سامي عبد الحليم وأحمد محسن، وعادل المأمور مدربا للحراس.

كان الزمالك قد فاز على أسوان مساء أمس الخميس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.