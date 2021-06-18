الزمالك يتعادل مع شبابه وديا

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 17:35

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثالث في أسوان

تعادل الفريق الأول لنادي الزمالك مع فريق الأمل بالنادي بهدف لكل فريق وديا.

وأقيمت المباراة على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في النادي، وشهدت المباراة تجربة العديد من عناصر فرق الشباب بالنادي في إطار سياسة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون متابعة اللاعبين الناشئين.

سجل محمد أشرف "روقا" هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بتسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالحائط البشري ثم سكنت الشباك.

أخبار متعلقة
شيكابالا يقود الزمالك أمام فريق الأمل حوار – رئيس الزمالك يشرح خطة النادي لتحسين موارده.. وموقف تجديدات فريق الكرة كارتيرون: استغللنا التوقف جيدا.. والزمالك مليء بلاعبين كبار على غرار ساسي الجزيري: أثق في قدرة الزمالك على التتويج بالدوري والكأس.. وجهتي؟ لكل حدث حديث

وتعادل فريق الأمل في الدقيقة الـ60 عن طريق محمد حمدي من ضربة رأسية في مرمى محمد قنديل حارس مرمى فريق 1999 الذي شارك مع الفريق الأول.

وتابع اللقاء كل من طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك وبدر حامد مدير قطاع الناشئين وجمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع، كما حضر طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق ومدرب عام منتخب مصر .

ويقود فريق الأمل محمد مصطفى "ممس" ومعاونيه سامي عبد الحليم وأحمد محسن، وعادل المأمور مدربا للحراس.

كان الزمالك قد فاز على أسوان مساء أمس الخميس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد أشرف "روقا"
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – مشاركة بيكهام في جزء من التدريبات استعدادا للقاء الترجي 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0)-(0) الجونة.. بداية المباراة 6 دقيقة | الدوري المصري
مدرب السويد: نعمل سويا بشكل رائع 22 دقيقة | يورو 2020
إريكسن يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة.. ورسالة للجماهير 40 دقيقة | يورو 2020
مباشر يورو 2020 – كرواتيا (0) - (1) التشيك.. الشوط الثاني ساعة | يورو 2020
مباشر نهائي كأس الطائرة – الأهلي ضد الزمالك.. بداية المباراة ساعة | رياضات أخرى
الزمالك يتعادل مع شبابه وديا ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن عدد الحضور الجماهيري لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي 4 مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: هذا اللاعب لفت انتباهي في مصر.. ورمضان صبحي استثنائي
قد ينال إعجابك