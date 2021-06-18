رئيس وزراء بريطانيا: سنناقش مع يويفا تخفيف قيود السلامة من فيروس كورونا

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

فيل فودين - إنجلترا - كرواتيا

أوضح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا نية حكومته مناقشة تخفيف قيود السلامة من فيروس كورونا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

لكنه شدد في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية أن الأولوية ستبقى الحفاظ على الصحة العامة في بلده.

ويأتي ذلك بعدما كشف يويفا وضعه خطة بديلة بشأن ملعب نهائي ونصف نهائي يورو 2020 بسبب قيود السلامة في إنجلترا والملزمة القادمين إليها من معظم دول أوروبا بالخضوع لحجر صحي.

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وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن يويفا قد ينقل المباريات الثلاث من لندن إلى بودابست عاصمة المجر.

وذلك إن لم توافق إنجلترا على استثناء المدعوين، بتذاكر VIP لحضور النهائي ونصف النهائي، من شروط السلامة الخاصة بها.

وفي وقت سابق أجلت إنجلترا رفع القيود الصحية، التي تفرض على القادمين إليها من بلدان عدة، إلى يوم 19 يوليو المقبل.

ويُسمح بحضور 22 ألفا و500 مشجع في ملعب ويمبلي بلندن في مباريات دور المجموعات ليورو 2020، لكن هذا العدد سيرتفع إلى 45 ألفا في المباريات الإقصائية.

في المقابل، تسمح المجر بامتلاء ملعب بوشكاش أرينا عن آخره والذي يسع لـ67 ألفا و215 مقعدا.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات وسيكون مسرحا لثاني وسابع لقاءات الدور ثمن النهائي.

إضافة إلى نصف نهائي ونهائي البطولة.

وبسبب شروط السلامة من فيروس كورونا في إنجلترا، نقل يويفا الشهر الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.

وذلك لأن تركيا ضمن القائمة الحمراء لإنجلترا التي تلزم القادمين إليها من الأولى بالخضوع لحجر صحي.

ولأن النهائي كان بين فريقين إنجليزيين هما تشيلسي ومانشستر سيتي، اضطر يويفا لنقله إلى البرتغال.

يورو 2020
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