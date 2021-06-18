ديشامب: بافار وهرنانديز جاهزان لـ المجر.. وجريزمان رائع

أعلن ديدييه ديشامب مدرب فرنسا جاهزية لاعبيه بنيامين بافار ولوكاس هرنانديز لمواجهة المجر يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي:"الفريق الطبي عالج هرنانديز، وبافار لا يعاني من تبعات اصطدامه القوي".

وأضاف "كلاهما جاهز للمواجهة".

وأثنى على أنتوان جريزمان بالقول:"أحد قادة الفريق، يسيطر على الكرة جيدا ويتحرك جيدا، يسجل ويرسل التمريرات الحاسمة. قادر على الابتكار ومجهوده وافر، لاعب رائع".

وأوضح ديشامب أنه ربما يجري تبديلا أو إثنين على التشكيل الذي واجه به ألمانيا يوم الثلاثاء وفاز بهدف ذاتي سجله ماتس هوملز.

وحققت فرنسا، بطلة العالم، انتصارا هاما على مضيفتها ألمانيا في مباراتها الأولى في البطولة.

وتواجه المجر في بودابست مسرح مباراتها يوم الأربعاء ضد البرتغال حاملة اللقب.

وتسعى فرنسا للتتويج باليورو للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها باللقب في 1984 و2000.