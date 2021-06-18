شيكابالا يقود الزمالك أمام فريق الأمل

أعلن الزمالك تشكيله الذي يخوض مباراة ودية اليوم الجمعة ضد فريق الأمل.

ويقود محمود عبد الرازق "شيكابالا" الزمالك الذي يخوض المواجهة بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد قنديل

الدفاع: حاتم سكر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - رضا محمد

وسط الملعب: شيكابالا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - حمدي علاء - حسام أشرف

الهجوم: أسامة فيصل

ويختبر المدرب باتريس كارتيرون عددا من اللاعبين الشباب تمهيدا للمباريات المقبلة للفريق.

ويلعب الزمالك يوم الثلاثاء ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

وبعد 6 أيام يواجه الفريق ذاته في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ15 نقطة عن المصري الوصيف.