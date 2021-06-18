انتهت يورو 2020 – السويد (1) (0) سلوفاكيا

يلعب المنتخب السويدي ضد نظيره منتخب سلوفاكيا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة في يورو 2020.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة بفوز السويد بهدف

ق94: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لسلوفاكيا بعد تأكيد الفيديو بعد لمسة يد على لاعب السويد داخل منطقة جزائه

ق93: خروج فورسبرج ونزول كرافت

ق91: ضغط سلوفاكي قوي

ق90: 5 دقائق كوقت بديل

ق77: فورسبيرج جوووول للسويد

ق76: دوبرافكا يُعرقل كوايسون ليحتسب الحكم ركلة جزاء للسويد

ق75: ركلة جزاء للسويد

ق70: تسديدة قوية من إيزاك يتصدى لها دوبرافكا

ق66: عرضية من لوستيج يحولها إيزاك برأسه لكنها تمر أعلى العارضة بقليل

ق64: خروج أولسون وبيرج من السويد ونزول لايسكون وكوايسون وخروج بيكارياك من سلوفاكيا ونزول هاراسلين

ق61: تسديدة من إيزاك تتحول لركنية للسويد

ق59: عرضية من لارسون يحولها أوجستينسن لكن دوبرافكا يحولها لركنية للسويد

ق58: أولسن يتصدى لرأسية شاتكا لكن لاعب سلوفاكيا كان متسللا

ق49: دودا يسدد كرة قوية تمر من فوق العارضة السويدية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: تمريرة من دودا لهامشيك الذي يسدد من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة من فوق العارضة السويدية

ق40: عرضية من مارتن كوشيلنيك يقابلها دودا بكعب قدمه لكنها تصل سهلة لحارس السويد

ق32: صعود سلوفاكيا للأمام لكن دون خطورة على المرمى

ق27: عرضية من أجوستينسن تصل للارسون الذي يسدد بشكل طائش فوق المرمى لتسقط الكرة بجوار العارضة ويشتتها دفاع سلوفاكيا

ق24: سيطرة للسويد على الكرة في وسط الملعب مع تراجع سلوفاكيا

ق7: تسديدة من إيزاك تتحول لركنية للسويد

ق5: هامشيك ينفذ ركنية يحولها كوتشكا برأسه لتمر فوق العارضة السويدية

ق3: تسديدة من لارسون لكن الكرة تصل سهلة لحارس سلوفاكيا

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل