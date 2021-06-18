مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: غيرنا أسلوبنا أمام المحلة
الجمعة، 18 يونيو 2021 - 14:29
كتب : ياسر الشريف
قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إن فريقه غير أسلوبه في مباراة غزل المحلة بسبب طريقة الأخير.
وتفوق الإسماعيلي بنتيجة 3-1 على المحلة ليرتقي للمركز 11 في ترتيب الدوري المصري الممتاز.
وصرح إبراهيم لـFilGoal.com "وفقا لطريقة المنافس، اتجهنا للعب الكرات الطولية، وهذا ليس أسلوبنا المعتاد".
وواصل "استقبال أهداف أمر وارد، نعمل على تحسين ذلك في المباريات المقبلة".
وأتم "سنواصل مسيرتنا حتى يعود الإسماعيلي لمكانة تليق به".
وحقق الإسماعيلي انتصاره السابع في آخر 8 مباريات في الدوري.
ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في 27 يونيو الجاري في الجولة 27 من الدوري.
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