مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: غيرنا أسلوبنا أمام المحلة

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 14:29

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إن فريقه غير أسلوبه في مباراة غزل المحلة بسبب طريقة الأخير.

وتفوق الإسماعيلي بنتيجة 3-1 على المحلة ليرتقي للمركز 11 في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وصرح إبراهيم لـFilGoal.com "وفقا لطريقة المنافس، اتجهنا للعب الكرات الطولية، وهذا ليس أسلوبنا المعتاد".

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وواصل "استقبال أهداف أمر وارد، نعمل على تحسين ذلك في المباريات المقبلة".

وأتم "سنواصل مسيرتنا حتى يعود الإسماعيلي لمكانة تليق به".

وحقق الإسماعيلي انتصاره السابع في آخر 8 مباريات في الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في 27 يونيو الجاري في الجولة 27 من الدوري.

الإسماعيلي
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